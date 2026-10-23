Filipe Coelho, criticat dur de Sabin Ilie chiar și după victorie: „Și noi le dădeam două până la pauză”

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Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în deplasarea cu Inter d’Escaldes, însă jocul oltenilor nu i-a convins pe toți oamenii de fotbal. Sabin Ilie l-a criticat pe antrenorul Filipe Coelho pentru tendința echipei de a se retrage după marcarea unui gol, problemă pe care susține că a observat-o în ultimele patru-cinci etape. Fostul atacant consideră că Știința are suficientă valoare pentru a domina adversari precum formația din Andorra și l-a avertizat pe tehnicianul portughez înaintea următoarelor partide europene.

Filipe Coelho, pus la zid de Sabin Ilie după Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova: „Nu înțeleg de ce faceți pasul înapoi”

Universitatea Craiova a început excelent confruntarea din Andorra, cu două goluri marcate în primele cinci minute, prin . Cu toate acestea, evoluția ulterioară a echipei a stârnit nemulțumirea lui Sabin Ilie. Fostul atacant a remarcat că formația pregătită de Filipe Coelho are obiceiul de a ceda inițiativa după ce înscrie, deși dispune de fotbaliști valoroși și de o pregătire fizică solidă.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a susținut că o echipă cu pretenții trebuie să continue să atace și să profite de momentele în care adversarul este vulnerabil: „De patru-cinci etape, eu mă uit la toate meciurile, faceți pasul înapoi după ce dați gol și nu înțeleg de ce. O echipă mare, după ce dă gol împotriva unei asemenea formații, le dă cinci apoi. Echipa e bine pusă la punct fizic, jucătorii sunt de mare valoare, poate mai are nevoie de un plus antrenorul, că i-o fi scăpat la câtă treabă are pe acolo. De aceea e bine să mai fie și alții pe lângă el”, a declarat Sabin Ilie.

Sabin Ilie, comparație dură după victoria Craiovei în Andorra: „Și noi le dădeam două până la pauză!”

Sabin Ilie a mers mai departe cu analiza și a susținut că Universitatea Craiova ar fi trebuit să controleze mult mai autoritar jocul împotriva celor de la Inter d’Escaldes. Fostul atacant a făcut o comparație cu perioada în care el și Pavel Badea evoluau pe teren, afirmând că și generația lor ar fi reușit să marcheze de două ori până la pauză împotriva unui asemenea adversar.

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Diferența, în opinia lui Sabin Ilie, ar fi fost însă atitudinea după înscrierea golurilor: „Craiova are jucători de posesie, jucători tehnici. Cu Escaldes, să mă ierte Dumnezeu, Pavel, că am fost fotbaliști, dar și noi dădeam două goluri până la pauză, dar nu le dădeam nici mingea. Cel mai bun exemplu îl dau de la meciul Getafe – Lugano, acel 2-5. La Lugano este o altfel de mentalitate, nu înapoi, doar înainte. E lege la elvețieni!”, a mai afirmat Sabin Ilie.

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Fostul atacant a transmis și un avertisment pentru , programată pe teren propriu. Sabin Ilie se teme că retragerea după deschiderea scorului ar putea deveni periculoasă în fața unor adversari capabili să profite de spațiile și de momentele de slăbiciune ale oltenilor: „Să nu faceți greșeala asta cu albanezii de la Egnatia, acasă, să dați un gol și apoi să vă retrageți. Se întâmplă să iei gol. Nu sunt pesimist, e un adevăr. În momentul în care dă gol Craiova, cedează posesia”, a spus Sabin Ilie.

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Pavel Badea a intervenit: „Nemții îți umflă cârca! Nu avem încă acea mentalitate”

Pavel Badea a fost de acord că există diferențe importante de mentalitate între fotbalul românesc și cel practicat în campionatele puternice din Europa. Fostul jucător al Universității Craiova a făcut o comparație cu fotbalul german, unde echipele încearcă să profite la maximum de slăbiciunile adversarilor: „Diferența dintre mentalitatea fotbalului românesc și cel german, de exemplu. Când te prind nemții îți umflă cârca. Nu avem încă acea mentalitate”, a intervenit Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

Badea a comentat și prestația celor de la Getafe, susținând că formația spaniolă nu a tratat Conference League cu suficientă seriozitate: „Din ce am văzut, Getafe a jucat cu rezervele rezervelor. Este o scuză, da, dar e clar că nu au ca obiectiv această competiție, ceea ce este rău. Decât să te prezinți în halul ăsta și să-ți strici imaginea, mai bine o lași baltă. Să te prezinți cu echipa a doua spre a treia nu este normal, nu respecți competiția”, a afirmat Pavel Badea.