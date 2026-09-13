Sport

Filipe Coelho, criză de nervi fără precedent la Corvinul – U Craiova! Antrenorul oltenilor a fost ținut cu greu pe marginea terenului

Extrem de calm în mod normal, Filipe Coelho și-a ieșit din minți pe finalul meciului Corvinului Hunedoara - Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat în acele momente
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.09.2026 | 22:28
Filipe Coelho criza de nervi fara precedent la Corvinul U Craiova Antrenorul oltenilor a fost tinut cu greu pe marginea terenului
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Filipe Coelho, criză de nervi fără precedent la Corvinul - U Craiova. Foto: Bogdan Cioară / Fanatik
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Filipe Coelho (45 de ani) s-a aflat în centrul unui moment extrem de tensionat în finalul meciului Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova, disputat duminică seară la Arad în cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. Antrenorul portughez a obișnuit pe toată lumea de când a venit în România prin calmitatea sa, dar de această dată s-a produs un episod menit să îl scoată pur și simplu din minți.

Filipe Coelho, criză de nervi în finalul meciului Corvinul – U Craiova

Concret, în minutul 87, Ștefan Baiaram a scăpat periculos în flancul stâng pe atacul oltenilor și a reușit să își depășească în viteză adversarul direct, doar că ulterior s-a prăbușit lângă acesta. Fotbalistul Craiovei a cerut acordarea unui fault, dar arbitrul a considerat că nu a fost cazul de așa ceva.

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Imediat după, Coelho a început să țipe spre teren și să se agite foarte mult, fiind nevoie de eforturi foarte mari din partea unui colaborator al său pentru ca tehnicianul lusitan să fie ținut în frâu. În mod evident, nu se poate ști exact dacă el a fost supărat din cauza deciziei arbitrului sau dacă a considerat că jucătorul său a cedat mult prea ușor în duelul respectiv.

Victorie la limită pentru Universitatea Craiova la Arad

Universitatea Craiova a învins Corvinul Hunedoara în acest meci disputat la Arad cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Alexandru Cicâldău în minutul 51. Ca urmare a acestei victorii, oltenii au urcat, cel puțin pentru moment, pe podiumul din SuperLiga și ar putea rămâne acolo, în spatele celor de la Dinamo și Rapid, în funcție de ce va face Petrolul în această etapă. „Lupii galbeni” joacă luni seară cu FCSB pe Arena Națională.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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