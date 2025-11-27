Filipe Coelho, cu ochii în lacrimi după Universitatea Craiova – Mainz 1-0. „Haideți să ne bucurăm!”. Ce a spus despre schimbările inspirate

Universitatea Craiova a obținut o victorie uriașă în UEFA Conference League. Oltenii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu în fața celor de la Mainz și sunt aproape calificați în primăvara europeană. Antrenorul Filipe Coelho și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea pe care au arătat-o.
Oltenii au făcut un meci de excepție pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova a evoluat excelent atât pe faza defensivă, cât și în atac. Assad, atacantul introdus în repriza a doua, a marcat dintr-o lovitură de la punctul cu var.
Acum, oltenii mai au două meciuri în Conference League și sunt aproape matematic calificați în primăvara europeană. În cazul în care își continuă forma bună, pot spera chiar la o clasare în primele opt echipe.
Filipe Coelho a obținut primul său rezultat mare în calitate de antrenor al Universității Craiova. Portughezul a fost extrem de inspirat la schimbări. L-a introdus pe atacantul Assad, iar doar câteva minute mai târziu vârful din Palestina a marcat golul victoriei.
La finalul partidei, antrenorul lusitan a ținut să-și laude jucătorii pentru determinarea arătată în fața celor de la Mainz, o echipă mult mai bine cotată. Coelho rămâne însă cu picioarele pe pământ și spune că echipa trebuie să rămână concentrată. Portughezul nu a reușit să își stăpânească emoțiile.
„Sunt foarte fericit, mai ales pentru jucători. Au aplicat bine strategia. Sunt foarte fericit. Au muncit mult. Merită tot. Am câștigat ca o echipă. Sunt șapte puncte mari, importante. Acum ne bucurăm, dar de mâine trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să ne concentrăm. Avem șapte puncte. Trebuie să continuăm să muncim, să ne concentrăm pe campionat și să o luăm pas cu pas.
Normal că sunt fericit. Băieții meritau victoria, e una corectă. S-a muncit mult. Am încercat să punem în practică planul. Sunt foarte mulțumit. Cred că strategia a funcționat. Fanii ne-au ajutat. A fost un mix. Jucătorii s-au bucurat pe teren.
Trebuia să schimbăm, era important. Jucătorii păreau puțin obosiți. Pierdeam capacitatea de a ține de minge. Aveam nevoie de picioare proaspete. Nu sunt mașini, sunt jucători. E momentul lor. Vreau să mulțumesc fanilor. Lucrăm din greu în fiecare zi. Suntem ca o familie. Haideți să ne bucurăm astăzi”, a declarat portughezul, conform Prima Sport.