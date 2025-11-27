Filipe Coelho, cu ochii în lacrimi după Universitatea Craiova – Mainz 1-0. „Haideți să ne bucurăm!”. Ce a spus despre schimbările inspirate

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut o victorie uriașă în UEFA Conference League. Oltenii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu în fața celor de la Mainz și sunt aproape calificați în primăvara europeană. Antrenorul Filipe Coelho și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea pe care au arătat-o.

Universitatea Craiova, rezultat uriaș în Conference League! Oltenii au învins germanii de la Mainz

Oltenii au făcut un meci de excepție pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova a evoluat excelent atât pe faza defensivă, cât și în atac. Assad, atacantul introdus în repriza a doua, a marcat dintr-o lovitură de la punctul cu var.

În cazul în care își continuă forma bună, pot spera chiar la o clasare în primele opt echipe.

Filipe Coelho, prima reacție după succesul Craiovei cu Mainz

Filipe Coelho a obținut primul său rezultat mare în calitate de a Portughezul a fost extrem de inspirat la schimbări. L-a introdus pe atacantul Assad, iar doar câteva minute mai târziu vârful din Palestina a marcat golul victoriei.

La finalul partidei, antrenorul lusitan a ținut să-și laude jucătorii pentru determinarea arătată în fața celor de la Mainz, o echipă mult mai bine cotată. Coelho rămâne însă cu picioarele pe pământ și spune că echipa trebuie să rămână concentrată. Portughezul nu a reușit să își stăpânească emoțiile.

„Sunt foarte fericit, mai ales pentru jucători. Au aplicat bine strategia. Sunt foarte fericit. Au muncit mult. Merită tot. Am câștigat ca o echipă. Sunt șapte puncte mari, importante. Acum ne bucurăm, dar de mâine trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să ne concentrăm. Avem șapte puncte. Trebuie să continuăm să muncim, să ne concentrăm pe campionat și să o luăm pas cu pas.

Normal că sunt fericit. Băieții meritau victoria, e una corectă. S-a muncit mult. Am încercat să punem în practică planul. Sunt foarte mulțumit. Cred că strategia a funcționat. Fanii ne-au ajutat. A fost un mix. Jucătorii s-au bucurat pe teren.

Trebuia să schimbăm, era important. Jucătorii păreau puțin obosiți. Pierdeam capacitatea de a ține de minge. Aveam nevoie de picioare proaspete. Nu sunt mașini, sunt jucători. E momentul lor. Vreau să mulțumesc fanilor. Lucrăm din greu în fiecare zi. Suntem ca o familie. Haideți să ne bucurăm astăzi"