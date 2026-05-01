Filipe Coelho, decizie categorică la Universitatea Craiova de 1 mai: „Nu se pune problema!” Ce premieră va bifa în derby-ul cu Dinamo

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo se va disputa la două zile distanță de 1 mai, ziua în care România sărbătorește Ziua Internațională a Muncii. Mai pe scurt, simbolurile zilei de 1 mai la noi în țară sunt grătarul și berea. Cu toate acestea, antrenorul oltenilor a explicat că nici nu se pune problema ca jucătorii să sărbătorească acest eveniment, fiind într-un moment extrem de important al sezonului.

Fără grătar de 1 mai la Universitatea Craiova! Oltenii se pregătesc de derby

Vineri, 1 mai 2026, Filipe Coelho (45 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului cu Dinamo, care va avea loc pe „Ion Oblemenco” duminică, 3 mai. În timpul discuției cu jurnaliștii, Filipe Coelho a fost întrebat dacă știe semnificația zilei de 1 mai și felul în care o sărbătoresc românii, dar și dacă elevii săi vor primi câteva ore de relaxare la un grătar și un pahar de vin.

„(n.r. – Faceți un grătar cu jucătorii de 1 mai?) Nu se pune problema. Le doresc tuturor o zi superbă. Și la mine în țară se sărbătorește, dar pentru mine fotbalul este un stil de viață. Uneori, prin prisma jocului, ratăm momente importante din viețile noastre. Astăzi nu avem voie să ne relaxăm și nu o vom face deloc până la finalul campionatului”, a explicat Filipe Coelho la conferința de presă.

Premieră pentru Filipe Coelho în derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo

Tot la conferința de presă premergătoare derby-ului de duminică seară, Filipe Coelho a dezvăluit că va bifa o premieră de când a devenit antrenorul oltenilor. împotriva „câinilor”, care au făcut un meci de excepție în derby-ul cu Rapid:

„Este un meci foarte important, împotriva unei echipe contra căreia am jucat în zilele trecute. Știm că au o echipă valoroasă care vrea să obțină victoria în campionat. Știm că pot juca în sisteme diferite și că au jucători care pot dezechilibra oricând jocul. Sunt foarte puternici la fazele fixe, în ultima partidă au avut două cornere. La unul ne-a salvat Laurențiu Popescu, dar la celălalt am primit gol. Îi cunoaștem foarte bine, dar și ei ne cunosc. Aceste detalii și determinarea vor decide partida. Nu trebuie să ne pierdem concentrarea nici măcar o secundă în timpul jocului. Fiecare joc are povestea lui, iar cel mai important joc este cel din campionat, pentru că pe cel din Cupa României l-am câștigat.

Obiectivul nostru nu este să-i sabotăm pe cei de la Dinamo, obiectivul nostru este să ne focusăm pe treaba noastră. Trebuie să fim la un nivel foarte ridicat pentru a câștiga. Noi vrem să obținem toate cele trei puncte. Bătălia noastră este doar cu noi înșine. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Nu a fost niciodată o luptă împotriva altora, ci doar împotriva noastră. O să avem o strategie diferită de această dată, iar ei s-ar putea să abordeze meciul diferit, de asemenea. Este prima dată când îi întâlnesc pe teren propriu, de când sunt antrenor. Sper ca alături de suporteri să fim mult mai puternici în acest joc, decât în cel precedent, dar știu că ei au o echipă foarte bună”, a mai spus Filipe Coelho.



Filipe Coelho, fermecat de suporterii din Craiova

Fanii Universității Craiova sunt unii dintre cei mai pasionali din SuperLiga României, iar acest aspect l-a lăsat fără cuvinte pe Filipe Coelho. Portughezul a recunoscut că nu se aștepta ca aportul suporterilor să fie atât de mare înainte să ajungă în Bănie, însă acum s-a convins.

„Suporterii din Craiova sunt mult mai buni decât m-aș fi așteptat, dar acest lucru se datorează și jucătorilor. Relația este mereu între jucători și suporteri. Ai nevoie de ambele. Noi trebuie să ne facem treaba noastră, iar suporterii își vor face partea lor, în special în momentele dificile. Băieții atunci au nevoie de suportul lor”, a conchis Coelho.