Sport

Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor

Filipe Coelho schimă strategia la Universitatea Craiova! Decizia luată de antrenorul portughez cu o zi înainte de meciul de foc cu Sparta Praga din UEFA Conference League.
Alex Bodnariu
11.12.2025 | 10:30
Filipe Coelho decizie neasteptata inainte de Universitatea Craiova Sparta Praga Ce lea transmis jucatorilor
EXCLUSIV FANATIK
Cum i-a surprins Filipe Coelho pe jucătorii Universității Craiova înainte de meciul cu Sparta Praga
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova își va măsura în această seară forțele cu Sparta Praga în UEFA Conference League. O victorie în Bănie i-ar putea garanta echipei lui Filipe Coelho primăvara europeană. Antrenorul portughez a luat o decizie cu totul neașteptată miercuri, cu o zi înainte de duelul cu formația din Cehia.

Meci de 5 stele în Bănie! Universitatea Craiova primește vizita cehilor de la Sparta Praga în UEFA Conference League

Oltenii au impresionat în acest sezon de Conference League. Universitatea Craiova a învins în etapa trecută Mainz pe Ion Oblemenco, iar în cazul în care nu pierde partida cu Sparta Praga este aproape sigură de calificarea în primăvara europeană. Ba chiar pot prinde și top 8 dacă reușesc să câștige meciul cu cehii.

ADVERTISEMENT

Totuși, Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua. Sparta Praga este o echipă cu mult mai multă experiență în cupele europene și cu un lot mai valoros. Chiar și așa, Universitatea Craiova a demonstrat în acest sezon că preferă partidele în care nu este considerată favorită.

Decizia luată de antrenorul Universității Craiova cu o zi înainte de meciul cu Sparta Praga

Filipe Coelho a surprins pe toată lumea cu o zi înainte de meciul cu Sparta Praga. Imediat după antrenamentul oficial pe care l-au avut în baza de pregătire de la ora 11 și după prânzul luat împreună, portughezul și-a anunțat elevii că sunt liberi să plece acasă, să mai stea alături de familii, urmând să revină la cantonament pentru cină.

ADVERTISEMENT
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Digi24.ro
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană

Astfel, antrenorul portughez a decis că este mai bine pentru jucători să se relaxeze acasă, împreună cu familiile, pentru a fi în cea mai bună formă joi seara, la ora meciului cu Sparta Praga. Rămâne de văzut acum dacă decizia lusitanului va avea efectul dorit și dacă Universitatea Craiova va începe partida cu un plus de energie.

ADVERTISEMENT
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din...
Digisport.ro
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $

Vești proaste pentru Filipe Coelho! Doi jucători de bază nu s-au antrenat înainte de meciul cu Sparta Praga

Filipe Coelho are însă probleme de lot înaintea duelului cu cehii. FANATIK a anunțat în exclusivitate că doi jucători de bază, Vladimir Screciu și Tudor Băluță, au probleme medicale și nu s-au antrenat alături de restul echipei miercuri. Portughezul va fi nevoit să improvizeze la mijlocul terenului.

„Așteptăm un meci greu, pentru că Sparta Praga este un club istoric. Echipa noastră, cu stadionul plin, cu fanii aproape, poate face multe. Nu este ușor să joci aici. A fost greu cu Mainz, dar chiar am dat totul și ne-a ieșit. Nu avem presiune, este o experiență frumoasă, ne bucurăm de ea. Facem totul pentru victorie și împotriva Spartei”, a declarat portughezul la conferința de presă.

ADVERTISEMENT
Raport Wyscout pentru Feyenoord, adversara FCSB din Europa League. Van Persie are lot...
Fanatik
Raport Wyscout pentru Feyenoord, adversara FCSB din Europa League. Van Persie are lot de 235 milioane de euro și apărare plină de erori
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a...
Fanatik
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron”
Discipolul unui monstru sacru. Cine l-a școlit ca antrenor pe Robin Van Persie,...
Fanatik
Discipolul unui monstru sacru. Cine l-a școlit ca antrenor pe Robin Van Persie, omul care s-a distrat pe seama FCSB-ului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul fotbalist de la Dinamo a făcut show în Ucraina! S-a urcat 'beat'...
iamsport.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo a făcut show în Ucraina! S-a urcat 'beat' pe capota mașinii de poliție și a pierdut o geantă cu 100.000 de dolari
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!