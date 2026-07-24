Sport

Filipe Coelho, decizie surprinzătoare pentru meciul Dinamo – Universitatea Craiova: „Trebuie să ținem cont de asta!”

Universitatea Craiova se pregătește de meciul din campionat cu Dinamo. Antrenorul Filipe Coelho a luat o decizie importantă în vederea partidei din a doua etapă a noului sezon din SuperLiga.
Mihai Dragomir
24.07.2026 | 18:25
Filipe Coelho decizie surprinzatoare pentru meciul Dinamo Universitatea Craiova Trebuie sa tinem cont de asta
ULTIMA ORĂ
Filipe Coelho a vorbit înainte de meciul Dinamo - U Craiova din etapa a 2-a a SuperLigii. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a lăsat în spate eșecul cu Levski Sofia din preliminariile Champions League. Oltenii au sâmbătă, 25 iulie, meci în deplasare, în campionat, cu rivala Dinamo. Antrenorul Filipe Coelho a prefațat partida contra „câinilor” în cadrul unei conferințe de presă și a dezvăluit ce decizie a luat.

Filipe Coelho menajează mai mulți jucători de bază la meciul din campionat cu Dinamo

Universitatea Craiova a primit o lovitură importantă prin eșecul suferit cu Levski Sofia în manșa tur a celui de-al doilea tur preliminar Champions League. Oltenii trebuie să se concentreze acum pe un nou meci cu intensitate, întrucât vor juca sâmbătă seară în deplasare cu Dinamo. Filipe Coelho a spus înaintea jocului de la București că intenționează să menajeze unii jucători, întrucât va urma apoi returul din Bănie cu campioana Bulgariei.

ADVERTISEMENT

„Este un meci dificil, împotriva unei echipe foarte bune. Dacă comparăm cu anul trecut, procesul este diferit, ideile sunt diferite. Vom încerca să facem un meci bun, o prestație bună și să obținem cele trei puncte. Dar trebuie să fiu sincer. Trebuie să ținem cont de forma fizică a jucătorilor, deoarece, după acest meci, o să avem un joc foarte important pentru noi.

În acest moment, nu este un secret, Assad este indisponibil. Mai avem și alți jucători pe care trebuie să-i verificăm pentru a vedea dacă pot sau nu să joace, dar cu siguranță vom merge cu aceeași ambiție. Mergem cu ADN-ul nostru să încercăm să avem o prestație bună și să obținem cele trei puncte!”, a spus inițial tehnicianul portughez.

ADVERTISEMENT
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și...
Digi24.ro
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona

Ce a spus Filipe Coelho despre Nuno Campos, compatriotul său de pe banca lui Dinamo

Ulterior, Filipe Coelho a vorbit despre Nuno Campos, omologul său portughez de la Dinamo, care a anunțat o absență importantă pentru această partidă. Coelho a mărturisit că știe bine ce fel de tactică abordează rivalul său. „Au un antrenor pe care îl cunosc și căruia îi place să joace mai mult cu posesia mingii, să conecteze mai bine jocul și să dezvolte organizarea ofensivă. Stilul este complet diferit. Cred că au multe puncte forte. Trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a obține punctele”, a mai spus Filipe Coelho, înainte de meciul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
Digisport.ro
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
  • 20:30 este ora de start a meciului Dinamo – Universitatea Craiova
  • 2-1 pentru U Craiova a fost scorul ultimului meci direct din campionat (3 mai 2026)
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri!...
Fanatik
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că...
Fanatik
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!
Recordul pe care FIFA n-a putut să îl bată nici cu 104 meciuri...
Fanatik
Recordul pe care FIFA n-a putut să îl bată nici cu 104 meciuri la Cupa Mondială
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE...
iamsport.ro
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!