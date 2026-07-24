Filipe Coelho, decizie surprinzătoare pentru meciul Dinamo – Universitatea Craiova: „Trebuie să ținem cont de asta!”

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Universitatea Craiova a lăsat în spate eșecul cu Levski Sofia din preliminariile Champions League. Oltenii au sâmbătă, 25 iulie, meci în deplasare, în campionat, cu rivala Dinamo. Antrenorul Filipe Coelho a prefațat partida contra „câinilor” în cadrul unei conferințe de presă și a dezvăluit ce decizie a luat.

Filipe Coelho menajează mai mulți jucători de bază la meciul din campionat cu Dinamo

Universitatea Craiova a primit o lovitură importantă prin în manșa tur a celui de-al doilea tur preliminar Champions League. Oltenii trebuie să se concentreze acum pe un nou meci cu intensitate, întrucât vor juca sâmbătă seară în deplasare cu Dinamo. Filipe Coelho a spus înaintea jocului de la București că intenționează să menajeze unii jucători, întrucât va urma apoi returul din Bănie cu campioana Bulgariei.

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„Este un meci dificil, împotriva unei echipe foarte bune. Dacă comparăm cu anul trecut, procesul este diferit, ideile sunt diferite. Vom încerca să facem un meci bun, o prestație bună și să obținem cele trei puncte. Dar trebuie să fiu sincer. Trebuie să ținem cont de forma fizică a jucătorilor, deoarece, după acest meci, o să avem un joc foarte important pentru noi.

În acest moment, nu este un secret, Assad este indisponibil. Mai avem și alți jucători pe care trebuie să-i verificăm pentru a vedea dacă pot sau nu să joace, dar cu siguranță vom merge cu aceeași ambiție. Mergem cu ADN-ul nostru să încercăm să avem o prestație bună și să obținem cele trei puncte!”, a spus inițial tehnicianul portughez.

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Ce a spus Filipe Coelho despre Nuno Campos, compatriotul său de pe banca lui Dinamo

Ulterior, Filipe Coelho a vorbit despre Nuno Campos, omologul său portughez de la Dinamo, care a anunțat o pentru această partidă. Coelho a mărturisit că știe bine ce fel de tactică abordează rivalul său. „Au un antrenor pe care îl cunosc și căruia îi place să joace mai mult cu posesia mingii, să conecteze mai bine jocul și să dezvolte organizarea ofensivă. Stilul este complet diferit. Cred că au multe puncte forte. Trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a obține punctele”, a mai spus Filipe Coelho, înainte de meciul cu Dinamo.

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