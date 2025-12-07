Sport

Filipe Coelho, dezamăgit după al doilea meci fără victorie al Universităţii Craiova: „Nu este corect!”

Universitatea Craiova a dominat din nou partida, însă la final nu a luat cele trei puncte. Filipe Coelho a explicat care este motivul din cauza căruia oltenii nu reușesc să câștige
Ciprian Păvăleanu
08.12.2025 | 00:24
Filipe Coelho a dezvăluit care sunt motivele pentru care Craiova nu a câștigat de două partide: „Fotbalul nu este corect”. Foto: Sportpictures.eu
Universitatea Craiova a jucat foarte bine în ultimele două partide și și-a creat multe ocazii, însă oamenii din ofensivă nu au reușit să le valorifice. Filipe Coelho este sigur că portarii din ultimele două meciuri, Gertmonas și Hindrich, sunt cei din cauza cărora Craiova nu a obținut șase puncte în loc de două.

Filipe Coelho, dezamăgit după un al doilea semieșec în SuperLiga. Care este motivul

Antrenorul portughez a recunoscut că nu are cum să fie mulțumit de rezultat, însă jocul echipei sale este îmbucurător. Totuși, este extrem de frustrant că în ultimele două meciuri, cu U Cluj și CFR Cluj, omul meciului a fost de fiecare dată portarul echipei adverse.

Deși Hindrich a fost într-o zi de grație, Craiova a punctat o singură dată și din cauza impreciziei de la finalizare, nu doar din cauza paradelor portarului „feroviarilor”: „Nu sunt mulțumit cu rezultatul, dar cu jocul da, băieții au jucat bine. Cred că este a doua oară când cel mai bun om de pe teren este portarul advers. Trebuie să continuăm să muncim la fel, să o luăm de la meci la meci.

Probleme sunt când nu creezi situații de poartă, nu a fost cazul astăzi. Trebuie să continuăm să facem asta. Am făcut un joc bun, ăsta este fotbalul. Trebuie să continuăm așa, sunt mulțumit de jucători. Uneori se întâmplă să nu poți câștiga, trebuie doar să continui să muncești. Nu este corect că am obținut doar două puncte (n.r. – Cu ”U” Cluj și CFR Cluj) uneori fotbalul nu este corect, dar trebuie să continuăm să muncim”, a explicat Filipe Coelho pentru Prima Sport.

Universitatea Craiova, fără victorie de două partide. Ce urmează în campionat

Filipe Coelho a început foarte bine pe banca oltenilor cu o victorie împotriva lui FC Argeș, una dintre echipele ce se luptă la play-off în acest sezon. În ultimele două meciuri, contra două echipe din play-out, oltenii nu au mai reușit să obțină cele trei puncte, deși au dominat ambele formații din Cluj.

Cu doar două puncte în ultimele două meciuri, Craiova ar putea avea emoții chiar și la play-off dacă nu va reuși să adune victorii. În teorie, pentru formația lui Coelho urmează o serie de meciuri facile în SuperLiga României, ținând cont de poziția din clasament. Oltenii vor întâlni FC Hermannstadt, Csikszereda și Petrolul, toate echipe din zona de retrogradare a clasamentului, însă care pot pune probleme serioase dacă nu sunt tratate corespunzător.

