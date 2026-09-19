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Universitatea Craiova primește de la zi la zi vești bune în privința lui Adi Rus, fundașul care s-a accidentat în meciul cu FC Voluntari. Fotbalistul a stârnit îngrijorare după ce genunchiul i s-a umflat la scurt timp după momentul impactului pe gazon, iar primele temeri au fost legate chiar de o posibilă ruptură de ligament încrucișat. Din fericire pentru olteni, accidentarea nu s-a dovedit atât de gravă, iar revenirea lui Rus se apropie.

Filipe Coelho, vești despre starea lui Adi Rus: „Face progrese”

Filipe Coelho a fost întrebat despre situația fundașului la conferința de presă premergătoare partidei Universitatea Craiova – FCSB. Antrenorul portughez a explicat că Adi Rus este în continuare supravegheat de staff-ul medical și că recuperarea acestuia decurge bine: „Adi Rus este în continuare monitorizat de departamentul medical, face progrese, mai are nevoie de ceva timp până-și va reveni complet.”

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Accidentarea lui Adi Rus a dat emoții serioase la Universitatea Craiova. Fundașul a ieșit cu probleme după partida cu FC Voluntari, iar faptul că genunchiul s-a umflat a ridicat semne de întrebare în privința unei posibile leziuni grave. Temerile inițiale au fost legate de o posibilă ruptură de ligament încrucișat, însă investigațiile au arătat că accidentarea nu este atât de gravă. Astfel, Adi Rus poate privi cu optimism perioada de recuperare.

Fundașul Universității Craiova va continua programul stabilit de departamentul medical, iar planul este ca, după pauza dedicată echipelor naționale, să revină la antrenamentele normale alături de restul echipei.

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Revenirea lui Rus reprezintă o veste importantă pentru Filipe Coelho, care va putea conta din nou pe unul dintre cei mai valoroși fundași ai echipei după perioada de recuperare. Până atunci, fotbalistul va continua să lucreze separat, sub supravegherea staff-ului medical al Universității Craiova, în timp ce Coelho va miza în următoarea perioadă, cel mai probabil, tot pe Nikola Stevanovic, cel care l-a înlocuit cu brio pe Rus.

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Verdictul medicilor pentru Adi Rus! Ce diagnostic a primit fundașul Craiovei

Conform informațiilor obținute de FANATIK, , însă ligamentul încrucișat nu este afectat, ceea ce reprezintă o veste foarte bună pentru Universitatea Craiova: „Întindere pe ligamentul colateral, de gradul 1, dar ligamentul încrucișat nu este afectat, ceea ce este o veste foarte bună. Refacerea va fi de 5 săptămâni”, era verdictul medicilor.

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Totuși, perioada de recuperare îl scoate pe fundaș din calculele lui Filipe Coelho și pentru partida cu FCSB, ultimul meci al Universității Craiova înaintea pauzei de aproximativ o lună dedicate echipelor naționale. Adi Rus va lipsi, de asemenea, și de la acțiunea primei reprezentative a României. cu Suedia, Bosnia și Polonia, programate în următoarea perioadă.