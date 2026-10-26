Filipe Coelho, dialog genial cu fanii lui Sepsi: „Ce faci, bine? No school tomorow?”. Video exclusiv

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Universitatea Craiova a făcut spectacol pe terenul lui Sepsi, scor 5-0, dar momentele speciale au continuat și după fluierul final. Filipe Coelho a fost unul dintre cei mai solicitați oameni ai delegației oltene în drumul spre autocar, iar antrenorul portughez a oferit un moment savuros în dialogul cu un copil venit să-i ceară o fotografie.

„Ce faci, bine? No school tomorrow?”. Gluma lui Filipe Coelho cu un copil, surprinsă de FANATIK

a fost urmată de o adevărată sesiune de fotografii și autografe. La finalul partidei, jucătorii olteni și membrii staff-ului tehnic au fost întâmpinați de numeroși suporteri în drumul spre autocarul echipei. Printre cei mai căutați s-a numărat Filipe Coelho, antrenorul care a condus Universitatea Craiova spre succesul cu 5-0 în etapa a 13-a din SuperLiga.

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Tehnicianul portughez a atras în special atenția copiilor, care au profitat de ocazie pentru a obține fotografii și autografe. Coelho nu s-a grăbit să treacă pe lângă ei și a intrat în vorbă cu micii suporteri, transformând întâlnirea într-un moment amuzant.

În imaginile surprinse în exclusivitate de FANATIK, Filipe Coelho poate fi văzut discutând cu unul dintre copiii care îl așteptau la ieșirea de la stadion. Antrenorul Universității Craiova l-a întrebat pe micuț cum se simte, după care a continuat conversația cu o glumă: „Ce faci, bine? No school tomorrow?” („Ce faci, bine? Nu ai școală mâine?”), a fost întrebarea adresată de Filipe Coelho copilului.

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Dialogul a oferit o imagine diferită a tehnicianului portughez, obișnuit să fie urmărit în timpul meciurilor sau la conferințele de presă. De această dată, Coelho a fost protagonistul unui moment relaxat, în mijlocul copiilor care își doreau o amintire alături de antrenorul Craiovei.

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Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după Sepsi – U Craiova 0-5

, confirmând forma bună din campionat. Oltenii au marcat de cinci ori și au bifat al șaselea meci consecutiv fără gol primit în SuperLiga. În ciuda diferenței uriașe de pe tabelă, Filipe Coelho a ținut să sublinieze că adversarul le-a pus probleme jucătorilor săi și că succesul nu trebuie să ducă la relaxare. Totodată, antrenorul Universității Craiova a recunoscut că programul încărcat începe să se resimtă în rândul fotbaliștilor.

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„Am jucat bine, dar nu a fost deloc ușor, precum pare. Este un rezultat corect. Linia dintre succes și eșec este foarte subțire. În mai puțin de 72 de ore vom fi din nou pe teren. Trebuie să muncim zilnic și vom vedea. Cred că ne descurcăm bine, dar meciul a trecut, trebuie să ne recuperăm.

Suntem obosiți, cu siguranță, dar trebuie să ne revenim în două zile. Trebuie să luăm joc cu joc, vedem cum ne vom descurca, nu avem ce face. Vom da totul de fiecare dată. E o etapă bună pentru că am învins. Credem în noi, adunăm puncte pentru noi, așa cum fac și alții. Concentrarea noastră este pe ceea ce trebuie să facem noi”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviul de după partida cu Sepsi.

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