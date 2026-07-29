Filipe Coelho, discurs halucinant după U Craiova – Levski Sofia 2-2: ”De ce v-ați așteptat să ne calificăm? Nu v-ați calificat de 14 ani în Champions League!”

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Campioana României după întâlnirea U Craiova – Levski 2-2. Antrenorul Filipe Coelho a făcut câteva afirmații șocante după ce oltenii au ”retrogradat” în Europa League.

Filipe Coelho, indignat după U Craiova – Levski Sofia 2-2

Imediat după încheierea , tehnicianul Universității Craiova a mărturisit că nu se poate vorbi despre un dezastru, deoarece nicio echipă din România nu a mai ajuns în grupa de Champions League de 14 ani.

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”Cred că sunt două goluri diferite. Nu am fost gata pentru a doua minge. Nu am fost eficienți, iar prețul plătit la acest nivel e mare. Dar aș vrea să analizez întreg meciul, am arătat putere. Sunt mândru de jucători.

Știu că unii cred că e un dezastru. Nu e un dezastru, pentru că în ultimii 14 de ani nu s-a mers în Champions League. Sunt mândru de jucători, le-am zis asta. Trebuie să continuăm să muncim și să învățăm din aceste momente. Mai ales din erorile din defensivă”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviu.

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Nedumerit de presiunea pusă pe echipă

Tehnicianul portughez a explicat că în repriza a doua a forțat mult așteptata victorie, iar jucătorii au arătat că și-au dorit, dar nu a fost să fie. În final, el s-a arătat iritat de faptul că s-a vorbit foarte mult de calificarea în Champions League.

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”Ei au înscris trei goluri, noi două, pe urmă am mai avut ocazii la 2-2 să mai marcăm. Am schimbat sistemul, am băgat doi atacanți, jucătorii au luptat până în ultima secundă. Este fotbal, dar eu sunt mândru de jucători.

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De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League? Asta zic toți, că Craiova trebuie să meargă în Champions League. De ce v-ați așteptat să ne calificăm dacă în ultimii 14 ani nu a fost nimeni din România? De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League?”, a spus el.