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Eliminarea dramatică din turul secund al Ligii Campionilor, după 2-2 cu Levski, încă apasă asupra Universității Craiova, însă Filipe Coelho le cere elevilor săi să privească înainte. Înaintea duelului de sâmbătă cu Petrolul, antrenorul portughez a avut un discurs emoționant dedicat suporterilor, cărora le-a mulțumit pentru sprijinul necondiționat și le-a promis că echipa va face tot posibilul pentru a le oferi din nou motive de bucurie.

Promisiunea lui Filipe Coelho după eșecul cu Levski: „Vom face totul!“

Filipe Coelho a început prefațarea partidei cu Petrolul vorbind despre și despre susținerea pe care Universitatea Craiova a primit-o din partea fanilor, în ciuda eliminării din preliminariile Ligii Campionilor. Tehnicianul portughez spune că echipa are obligația de a reacționa și de a le oferi din nou motive de satisfacție suporterilor, primul obiectiv fiind victoria din etapa următoare a SuperLigii.

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„Înainte de orice, aș vrea să le mulțumesc suporterilor. Au fost minunați și au fost foarte importanți pentru noi, în special la ultimul meci. Pentru mine, ca antrenor, ei sunt importanți. Ei sunt cei care ne ajută și care ne susțin. Vreau să le mulțumesc, pentru că nu a fost deloc ușor ultimul meci, am dat totul să mergem mai departe în Liga Campionilor, dar, la sfârșit, toți cei de la stadion au simțit o durere.

Totuși, ei încă ne susțin, iar acest lucru este cel mai important pentru fotbal și pentru grupul nostru. Vom da totul ca să încercăm să-i facem din nou fericiți și să le oferim momente de neuitat. Suntem o echipă căreia îi place să câștige. Obiectivul nostru este meci de meci să câștigăm și este foarte important pentru noi să trecem de Petrolul“, a declarat Filipe Coelho.

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Filipe Coelho le cere reacție jucătorilor în meciul cu Petrolul

După mesajul transmis suporterilor, antrenorul Universității Craiova și-a îndreptat atenția către partida cu Petrolul. Tehnicianul portughez a subliniat că adversarul este schimbat față de sezonul trecut, însă insistă că prioritatea rămâne jocul propriei echipe. Coelho a vorbit și despre situația lotului, programul încărcat din această perioadă și nevoia ca formația din Bănie să reacționeze imediat după

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„Cei de la Petrolul au un antrenor diferit, jucători diferiți, chiar și ideile sunt diferite. Cu tot respectul, au anumite lucruri bune, dar focusul meu este pe echipa noastră, pe ceea ce trebuie să facem. Trebuie să reacționăm, să dăm totul pentru victorie.

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Avem o situație normală la nivel de lot, cu câțiva jucători accidentați. Vom începe meciul cu cea mai bună versiune pentru acest meci. Luăm în considerare că avem multe competiții, partea fizică a jucătorilor, dar nu ne căutăm scuze. Suntem fericiți să jucăm din trei în trei zile. Este al 7-lea meci în 21 de zile, știm riscurile. Sunt mândru de jucătorii mei, de suporterii care vin la stadion și ne susțin“, a mai spus Filipe Coelho.

Vladimir Screciu vrea revanșa după eșecul cu Levski: „Trebuie să câștigăm pentru suporterii noștri!”

Vladimir Screciu a recunoscut că ratarea calificării în Liga Cmapionilor încă doare, dar afirmă că cea mai bună reacție este o victorie în campionat, dedicată suporterilor care au fost alături de echipă până la ultimul fluier în partida cu Levski.

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„Petrolul este o echipă nouă, au schimbat 15 jucători, dintre care doi-trei mai sunt titulari. Suntem conștienți că va fi un meci greu, dar și că noi vom da totul pentru victorie. Vreau să ne luăm revanșa pentru suporterii noștri, de aceea trebuie să obținem cele trei puncte pentru ei. Pe această cale vreau să le mulțumesc mult, pentru că meciul trecut ne-au încurajat într-un moment mai puțin bun.

Lucrul care mă bucură cel mai mult este că fanii ne-au susținut până în ultimul minut. Starea este foarte bună. Am dat tot ce am avut mai bun. Ne-a lipsit un pic norocul. Ce mă bucură este că toți ne gândim la meciul de mâine, nu la ce a fost. Ne doare, adevărat, dar nu putem da timpul înapoi“, a spus și Vladimir Screciu.

Liga a modificat programul etapei a 4-a după U Craiova – Levski 2-2

LPF a publicat pe 27 iulie programul etapei a 4-a din SuperLiga. Totuși, la doar trei zile distanță, , ca urmare a eliminării Universității Craiova din preliminariile Champions League. După deznodământul confruntării din Bănie, LPF a clarificat situația.

Astfel, duelul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș va avea loc duminică, 9 august, de la ora 18:30, deoarece campioana României va evolua joia în preliminariile Europa League. Totodată, a fost stabilită și data întâlnirii dintre Dinamo și FC Voluntari. Meciul se va disputa sâmbătă, 8 august, cu începere de la ora 21:30.

FCSB, Universitatea Cluj și CFR Cluj vor evolua în etapa a patra duminică și luni. Capul de afiș îl reprezintă chiar derby-ul de la poalele Feleacului, U Cluj – CFR Cluj.

Programul complet al etapei a 4-a din SuperLiga

Vineri, 7 august

18:30 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

21:30 – UTA Arad – FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

18:30 – Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

21:30 – Dinamo – FC Voluntari

Duminică, 9 august

18:30 – Universitatea Craiova – FC Argeș

21:30 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB

Luni, 10 august