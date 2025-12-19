Sport

Filipe Coelho, distrus de legenda Universităţii Craiova: „Nu se face aşa ceva!”

Filipe Coelho a fost distrus de o legendă a Universității Craiova după eliminarea din Conference League. Ce a greșit antrenorul portughez în partida disputată cu AEK Atena.
Iulian Stoica
19.12.2025 | 10:36
Filipe Coelho distrus de legenda Universitatii Craiova Nu se face asa ceva
Filipe Coelho, făcut praf de o legendă a Universității Craiova după eliminarea din Conference League. Foto: sportpictures
Universitatea Craiova a irosit într-un mod incredibil șansa de a ajunge în primăvara europeană. Deși echipa din Bănie se afla în avantaj, 1-2, în minutul 90+7, AEK Atena a reușit să înscrie de două ori într-un final de meci prelungit peste măsură, iar „Știința” a ratat la limită calificarea într-o fază superioară a competiției. La finalul duelului, o legendă a „Științei” a criticat dur deciziile lui Filipe Coelho.

Filipe Coelho, distrus de Aurel Țicleanu

Filipe Coelho se află pe banca Universității Craiova de la începutul lunii noiembrie, lusitanul fiind instalat la scurt timp după demisia lui Mirel Rădoi. Tehnicianul portughez a obținut rezultate bune de la numire, însă ultimele două partide din Conference League au adus un val de critici.

La scurt timp după ce Universitatea Craiova a fost învinsă de AEK Atena și astfel eliminată din Conference League, Aurel Țicleanu a transmis faptul că schimbările făcute de Filipe Coelho a dus la eliminarea oltenilor din competiție. Același lucru a fost remarcat și de FANATIK.

„Nu poți face două schimbări de fundași în minutele 90. Nu schimbi structura unei echipe care a mers bine. Nu se face așa ceva. Nu-l bagi pe Lyes Houri.

Dacă îi dai o sabie, pică pe el. Nu poți merge la luptă cu Houri. Îmi pare rău pentru munca copiilor. Nu se fac schimbările astea. Știți de ce nu se fac schimbările pe fazele fixe defensive? Pentru că știu omul meu la faza fixă”, a declarat Țicleanu, conform Prima Sport.

Ce a declarat Filipe Coelho după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2

La scurt timp după fluierul final din AEK Atena – Universitatea Craiova, Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor, asta în ciuda faptului că înfrângerea a dus la eliminarea din Conference League. Antrenorul lusitan a expus că acum focusul principal este campionatul.

„Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Nu este un moment ușor. Sunt trist pentru că jucătorii nu meritau asta. Dar trebuie să ne vedem de drumul nostru.

Sunt foarte satisfăcut de evoluția jucătorilor. Am surprins adversarul, care este unul foarte puternic, am arătat personalitate. Nu este ușor să joci pe acest stadion. Am arătat personalitate, ne-am creat ocazii, am luptat. Dar, la sfârșit, ceva s-a întâmplat.

Aceasta este parte din meseria mea. Astfel de lucruri trebuie să ne facă și mai puternici. Am avut trei meciuri bune, trebuie să acceptăm situația. Acum e timpul să fim triști, dar mâine trebuie să trecem mai departe și să ne concentrăm pe campionat. Campionatul este principala competiție”, a declarat Filipe Coelho la flash-interviu.

