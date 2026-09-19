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Universitatea Craiova s-a impus de o manieră categorică în fața marii rivale FCSB, scor 5-0, dar rezultatul nu-l face pe Filipe Coelho să fie exuberant. Ce așteaptă mai departe portughezul de la jucătorii săi.

Reacția lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

La conferința de presă susținută după , din etapa a 10-a a SuperLigii, Filipe Coelho s-a arătat încântat de victoria magnifică, însă a precizat că bucuria se va încheia repede pentru că urmează alte jocuri extrem de importante.

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”Cred că este un rezultat clar și corect. O prestație foarte bună, cu ocazii clare. Dar tot ce contează sunt cele 3 puncte, trebuie să continuăm să muncim și asta este tot. Cred că toate rezultatele obținute sunt corecte. Trebuie să continuăm să muncim, nu va fi ușor să o ținem în acest stil. Să fim umili, să ne respectăm adversarii și să muncim din greu.

Ceea ce mă bucură sunt trofeele. Victoriile mă bucură și ele, dar pentru 10 minute. Apoi trebuie deja să ne gândim la următorul joc. Încerc să fiu echilibrat, când pierdem să nu mă panichez, iar când câștigăm să nu consider că sunt cel mai bun. Este un drum lung și va fi dificil pe mai departe”, a declarat Coelho, conform .

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Ce l-a mulțumit cel mai mult la derby-ul cu FCSB

Tehnicianul portughez s-a arătat bucuros pentru faptul că echipa sa a reușit să înscrie multe goluri, însă s-a arătat îngrijorat de . Din informațiile FANATIK, atacantul a suferit o contractură musculară și va fi evaluat medical în zilele următoare.

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”Dar în această seară sunt bucuros datorită jucătorilor, al sprijinului fanilor, pentru că avem o seară foarte frumoasă, dar până la urmă contează cele 3 puncte. Este bine când jucătorii concurează la goluri, asta înseamnă că se vor antrena mai bine, că vor să fie mai buni.

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Sunt fericit că reușim să marcăm multe goluri, dar nu contează cine înscrie. Cea mai importantă este echipa. Dacă facem lucrurile corect, jucătorii vor ieși la rampă și individual. Dar prima este echipa, apoi jucătorul.

Sunt fericit, dar acum mă gândesc la Etim, la băieții care merg la echipele naționale. Etim a simțit ceva la nivel muscular. Trebuie să facă investigații, dar cu siguranță va lua o pauză, nu știu cât de lungă. Să vedem ce vor spune testele”, a spus Filipe Coelho.