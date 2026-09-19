Sport

A dat de pământ cu FCSB, dar nu se entuziasmează. Filipe Coelho: ”Victoriile mă bucură pentru 10 minute”

Filipe Coelho (45 de ani) a îndemnat la calm după victoria zdrobitoare din derby-ul cu FCSB. Ce a spus tehnicianul despre accidentarea lui Monday Etim.
Traian Terzian
20.09.2026 | 00:23
A dat de pamant cu FCSB dar nu se entuziasmeaza Filipe Coelho Victoriile ma bucura pentru 10 minute
ULTIMA ORĂ
Filipe Coelho (45 de ani) îndeamnă la calm după Universitatea Craiova - FCSB 5-0. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus de o manieră categorică în fața marii rivale FCSB, scor 5-0, dar rezultatul nu-l face pe Filipe Coelho să fie exuberant. Ce așteaptă mai departe portughezul de la jucătorii săi.

Reacția lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

La conferința de presă susținută după încheierea meciului din Bănie, din etapa a 10-a a SuperLigii, Filipe Coelho s-a arătat încântat de victoria magnifică, însă a precizat că bucuria se va încheia repede pentru că urmează alte jocuri extrem de importante.

ADVERTISEMENT

”Cred că este un rezultat clar și corect. O prestație foarte bună, cu ocazii clare. Dar tot ce contează sunt cele 3 puncte, trebuie să continuăm să muncim și asta este tot. Cred că toate rezultatele obținute sunt corecte. Trebuie să continuăm să muncim, nu va fi ușor să o ținem în acest stil. Să fim umili, să ne respectăm adversarii și să muncim din greu.

Ceea ce mă bucură sunt trofeele. Victoriile mă bucură și ele, dar pentru 10 minute. Apoi trebuie deja să ne gândim la următorul joc. Încerc să fiu echilibrat, când pierdem să nu mă panichez, iar când câștigăm să nu consider că sunt cel mai bun. Este un drum lung și va fi dificil pe mai departe”, a declarat Coelho, conform gsp.ro.

ADVERTISEMENT
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în...
Digi24.ro
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”

Ce l-a mulțumit cel mai mult la derby-ul cu FCSB

Tehnicianul portughez s-a arătat bucuros pentru faptul că echipa sa a reușit să înscrie multe goluri, însă s-a arătat îngrijorat de accidentarea suferită de Monday Etim. Din informațiile FANATIK, atacantul a suferit o contractură musculară și va fi evaluat medical în zilele următoare.

ADVERTISEMENT
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski:...
Digisport.ro
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”

”Dar în această seară sunt bucuros datorită jucătorilor, al sprijinului fanilor, pentru că avem o seară foarte frumoasă, dar până la urmă contează cele 3 puncte. Este bine când jucătorii concurează la goluri, asta înseamnă că se vor antrena mai bine, că vor să fie mai buni.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit că reușim să marcăm multe goluri, dar nu contează cine înscrie. Cea mai importantă este echipa. Dacă facem lucrurile corect, jucătorii vor ieși la rampă și individual. Dar prima este echipa, apoi jucătorul.

Sunt fericit, dar acum mă gândesc la Etim, la băieții care merg la echipele naționale. Etim a simțit ceva la nivel muscular. Trebuie să facă investigații, dar cu siguranță va lua o pauză, nu știu cât de lungă. Să vedem ce vor spune testele”, a spus Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Nicușor Bancu pe Denis Drăguș, accidentat după 42 de minute...
Fanatik
Cum l-a numit Nicușor Bancu pe Denis Drăguș, accidentat după 42 de minute în Craiova – FCSB 5-0
Ștefan Târnovanu a răbufnit după ce a primit 5 goluri în U Craiova...
Fanatik
Ștefan Târnovanu a răbufnit după ce a primit 5 goluri în U Craiova – FCSB: „Jalnic! Ne dădeau și 10, nici cu Silkeborg n-a fost așa”
Ce a făcut Mihai Rotaru imediat după Universitatea Craiova – FCSB 5-0. Foto
Fanatik
Ce a făcut Mihai Rotaru imediat după Universitatea Craiova – FCSB 5-0. Foto
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Decizia luată de Elena Ceaușescu împotriva Nadiei Comăneci din cauza relației cu Nicu...
iamsport.ro
Decizia luată de Elena Ceaușescu împotriva Nadiei Comăneci din cauza relației cu Nicu Ceaușescu: 'A fost îngrijorată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!