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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din luna septembrie, iar Filipe Coelho știe că echipa sa va avea parte de un adversar care poate pune probleme serioase. Antrenorul oltenilor a vorbit deschis despre calitatea celor de la FCSB și le-a transmis jucătorilor săi că doar o prestație la cel mai înalt nivel poate aduce cele trei puncte. Portughezul mizează și pe sprijinul suporterilor pentru ca Știința să fie la nivel maxim în derby.

Filipe Coelho, mesaj pentru jucători înainte de derby: „Trebuie să fim concentrați până în ultima secundă!”

Tehnicianul Universității Craiova consideră că față de tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Coelho nu vrea ca echipa sa să fie influențată de rezultatele sau de forma adversarului și le cere elevilor săi să fie concentrați pe ceea ce au de făcut pe teren, din primul până în ultimul minut.

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„Un nou meci important pentru noi, cu suporterii alături, care sunt extrem de importanți. În aceste meciuri trebuie să fim concentrați până în ultima secundă, să jucăm la un nivel înalt pentru a obține cele trei puncte. Nu contează ce s-a întâmplat, mâine va fi un alt meci, o altă poveste, iar noi sperăm să fim la cel mai înalt nivel. Ne dorim să câștigăm acest meci pentru noi toți“, a declarat Filipe Coelho.

Antrenorul portughez a evitat să intre în discuții despre problemele pe care FCSB le-ar avea în această perioadă și a preferat să vorbească despre calitatea adversarului. Pentru Coelho, important este ca Universitatea Craiova să își facă propriul joc și să fie pregătită pentru fiecare jucător pe care formația bucureșteană îl poate trimite pe teren.

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„Când pregătim un meci, ne focusăm pe ce se întâmplă în teren, nu ce e în afara lui. Nu îmi place să vorbesc despre lucrurile pe care nu le cunosc. Știu că FCSB au calitate mare în joc și că noi trebuie să fim la un nivel mare. Nu știu dacă sunt ei în criză sau care e problema acolo, dacă e vreuna. Nu este important pentru mine adversarul. E important să ne focusăm și să fim atenți pe toți jucătorii valizi. Mai avem o sesiune de antrenament și vom vedea pe cine ne vom putea baza“, a mai spus tehnicianul oltenilor.

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Filipe Coelho, cuvinte mari pentru Nicușor Bancu: „E o adevărată plăcere să lucrez cu el!”

Nicușor Bancu își sărbătorește azi ziua de naștere, iar căpitanul Universității Craiova a primit un mesaj special chiar din partea antrenorului său, . Filipe Coelho a avut numai cuvinte de laudă pentru fundașul olt,enilor, pe care îl consideră un fotbalist profesionist, pasionat și extrem de implicat, însă portughezul a subliniat că obiectivul echipei rămâne unul colectiv înaintea derby-ului cu FCSB.

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„Azi e ziua lui Bancu, săptămânile trecute au fost alte aniversări, dar luptăm pentru grup, nu pentru o anumită persoană. Ce pot spune despre Bancu este că e o adevărată plăcere să lucrez cu el, e profesionist, lucrează foarte bine, e pasionat și nu-și arată vârsta pe care a împlinit-o“, a încheiat Coelho.