Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a primit un nou cartonaș roșu: „Vom începe să pregătim meciurile să jucăm în 10”

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În acest context, antrenorul Filipe Coelho a mărturisit că a decis să pregătească meciurile la antrenamente ca și cum echipa sa joacă mereu în 10 oameni. Cu toate acestea, s-a ferit să acuze arbitrajul, însă a observat o oarecare lipsă de disciplină la jucătorii săi.

Filipe Coelho se gândește să pregătească meciurile Craiovei ca și cum ar juca mereu în 10

De altfel, Universitatea Craiova este cea mai indisciplinată echipă în clasamentul fair-play din Superliga, fiind pe ultimul loc cu 12 galbene și 2 roșii încasate în doar 5 runde. „ . Cred că puteam avea mai multe ocazii după tranziții mai reușite înainte să închidem jocul.

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Am început bine jocul, am controlat meciul. Am avut câteva oportunități, nu ocazii clare. , dar strategia noastră în a doua repriză a fost foarte bună. Puteam să înscriem și alte goluri în afară de cel marcat, a venit însă un șut fantastic din afara careului și asta este”, și-a început discursul Coelho.

De asemenea, Filipe Coelho a anunțat că nu vrea să se plângă de arbitraj, însă echipa sa trebuie să trateze mai serios meciurile și să nu mai rămână în 10 oameni. De altfel, oltenii vor avea o misiune tot mai dificilă în campionat pentru că joacă și în faza grupelor europene.

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„Suntem triști, am vrut să luăm trei puncte, dar în 10 e greu”. Filipe Coelho încearcă să găsească soluții

„Suntem triști, am vrut să luăm trei puncte, dar în 10 e greu. Nu am ce să mă plâng nici de arbitraj, Vassaras va analiza ca de obicei. Nu îmi place să comentez ceva despre arbitraj la televizor. Am luat cartonaș galben la o discuție normală. Anzor a jucat iarăși 90 de minute. Vom începe să pregătim meciurile să jucăm în 10 pentru că luăm foarte multe cartonașe roșii, se întâmplă des.

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Face parte din fotbal. Rămânem cu foarte buna organizare pe care am avut-o în repriza a doua, asta s-a văzut. Trebuie să muncim, e un punct. Suntem într-un club mare, în cluburile mari trebuie să joci din trei în trei zile.

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Avem 7 puncte, cu 3 mai puține decât liderul. Normal că vrem să fim pe primul loc. Primul țel, am câștigat Supercupa, al doilea să ajungem în grupele unei cupe europene. E dificil în acest moment, trebuia să avem cam 3 puncte în plus”, a completat antrenorul.