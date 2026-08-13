Filipe Coelho, după o seară nebună la Craiova: „Uneori trebuie să suferim”. Reacție surprinzătoare despre Baiaram

ADVERTISEMENT

Antrenorul oltenilor, portughezul Filipe Coelho, a anunțat că este mulțumit de rezultat, chiar dacă jocul a fost problematic pe alocuri. Recunoaște că uneori jucătorii săi au o problemă de concentrare, pentru că primesc gol mereu în debut de meci, însă promite că aceste sincope vor fi reparate în timp.

Filipe Coelho este mulțumit de jocul echipei sale, după victoria nu tocmai convingătoare în fața finlandezilor de la KuPS

„A fost greu să pregătim acest meci pentru că nu am avut mult timp la dispoziție. Am întâlnit o echipă bună, iar în repriza a doua am avut mai multă încredere. E o victorie importantă, dar ne așteaptă meciuri dificile. E posibil să fie o problemă de concentrare pe început de meci, însă sunt mulțumit de cum am reacționat. Uneori trebuie să suferim și să muncim”, a declarat Coelho.

ADVERTISEMENT

Cuvinte frumoase și pentru suporteri, care l-au chemat la final să salute galeria pe antrenorul portughez. „Le mulțumesc suporterilor. Sunt minunați”, a completat Coelho. Despre ieșirea nervoasă a lui Baiaram, antrenorul nu a dorit să vorbească prea multe, însă e convins că fotbalistul nu are nimic personal cu nimeni din staff.

, el n-a înțeles. Nu are nimic cu mine, m-a îmbrățișat”, a comentat antrenorul. Rugat să comenteze prestația mai puțin convingătoare a unor jucători din lot, Coelho l-a dat exemplu pe Jovo Lukic, plecat ca și anonim la Universitatea Cluj, unde a ajuns golghter.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho crede că echipa sa și-a îndeplinit deja obiectivul european prin calificarea în grupele Conference League

„Nu e ușor să joci la Craiova. Jobul meu este să-i ajut pe jucători. Lukic nu a avut succes aici și uitați ce face la U Cluj. Trebuie să muncim mai mult”, a mai explicat antrenorul. În încheiere, Filipe Coelho a admis că obiectivul echipei a fost calificarea în grupele Conference League, iar tot ce vine de acum înainte de un bonus.

ADVERTISEMENT

„ . Va fi dificil, dar vom munci pentru asta. Suntem deja într-o competiției europeană. Vom da tot ce avem mai bun. Cred că acest grup a scris deja o poveste la Craiova. Sunt mândru de echipă, de oraș”, a spus Filipe Coelho.