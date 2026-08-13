Sport

Filipe Coelho, după o seară nebună la Craiova: „Uneori trebuie să suferim”. Reacție surprinzătoare despre Baiaram

Universitatea Craiova a învins cu 2-1 pe KuPS din Finlanda și s-a calificat în grupele Conference League. Păstrează o șansă mare să ajungă chiar în grupele Europa League, dacă oltenii vor învinge pe Ararat Armenia.
Flaviu Popa
13.08.2026 | 22:59
Filipe Coelho dupa o seara nebuna la Craiova Uneori trebuie sa suferim Reactie surprinzatoare despre Baiaram
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Filipe Amaral Rino Coelho se bucura dupa meciul dintre Universitatea Craiova si Kups Kuopio, contand pentru UEFA Europa League, desfasurat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, joi 13 august 2026.
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Antrenorul oltenilor, portughezul Filipe Coelho, a anunțat că este mulțumit de rezultat, chiar dacă jocul a fost problematic pe alocuri. Recunoaște că uneori jucătorii săi au o problemă de concentrare, pentru că primesc gol mereu în debut de meci, însă promite că aceste sincope vor fi reparate în timp.

Filipe Coelho este mulțumit de jocul echipei sale, după victoria nu tocmai convingătoare în fața finlandezilor de la KuPS

„A fost greu să pregătim acest meci pentru că nu am avut mult timp la dispoziție. Am întâlnit o echipă bună, iar în repriza a doua am avut mai multă încredere. E o victorie importantă, dar ne așteaptă meciuri dificile. E posibil să fie o problemă de concentrare pe început de meci, însă sunt mulțumit de cum am reacționat. Uneori trebuie să suferim și să muncim”, a declarat Coelho.

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Cuvinte frumoase și pentru suporteri, care l-au chemat la final să salute galeria pe antrenorul portughez. „Le mulțumesc suporterilor. Sunt minunați”, a completat Coelho. Despre ieșirea nervoasă a lui Baiaram, antrenorul nu a dorit să vorbească prea multe, însă e convins că fotbalistul nu are nimic personal cu nimeni din staff.

„Nu vreau să vorbesc. E acel regulament, trebuia să se grăbească să iasă în 10 secunde, el n-a înțeles. Nu are nimic cu mine, m-a îmbrățișat”, a comentat antrenorul. Rugat să comenteze prestația mai puțin convingătoare a unor jucători din lot, Coelho l-a dat exemplu pe Jovo Lukic, plecat ca și anonim la Universitatea Cluj, unde a ajuns golghter.

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Filipe Coelho crede că echipa sa și-a îndeplinit deja obiectivul european prin calificarea în grupele Conference League

„Nu e ușor să joci la Craiova. Jobul meu este să-i ajut pe jucători. Lukic nu a avut succes aici și uitați ce face la U Cluj. Trebuie să muncim mai mult”, a mai explicat antrenorul. În încheiere, Filipe Coelho a admis că obiectivul echipei a fost calificarea în grupele Conference League, iar tot ce vine de acum înainte de un bonus.

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Luptăm pentru calificare în faza principală din Europa League. Va fi dificil, dar vom munci pentru asta. Suntem deja într-o competiției europeană. Vom da tot ce avem mai bun. Cred că acest grup a scris deja o poveste la Craiova. Sunt mândru de echipă, de oraș”, a spus Filipe Coelho.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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