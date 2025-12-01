Sport

Filipe Coelho, după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: "A lipsit doar golul!". De ce nu au mai fost jucătorii la fel de proaspeți și în repriza a doua

Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de jocul Universității Craiova, în special de cel din prima repriză. De ce nu au mai fost jucătorii săi la fel de periculoși ca în primele 45 de minute.
01.12.2025
Filipe Colho, mulțumit de jocul Universității Craiova.
Universitatea Craiova a remizat, în deplasare, cu U Cluj și este cu cinci punte în minus față de Rapid, liderul SuperLigii. Alb-albaștrii au evoluat foarte bine în prima repriză, însă în cea de-a doua au oprit puțin motoarele. Totuși, chiar și în acest condiții, au avut cele mai mari ocazii. Ce concluzii a tras Filipe Coelho după rezultatul de egalitate din Ardeal.

Filipe Coelho, după U Cluj – U Craiova 0-0. Ce l-a încântat pe portughez

Antrenorul portughez a salutat prestația Universității Craiova din prima repriză. Totodată, a explicat că elevii săi nu au mai fost la fel de proaspeți și în partea a doua din cauza oboselii. Amintim că, la mijlocul săptămânii trecute, oltenii au jucat în grupa de Conference League cu Mainz, pe care au câștigat-o, scor 1-0.

Sunt fericit pentru prima repriză. Am jucat conform planului. Venim după meciul din Conference League, unii jucători nu au mai fost la fel de proaspeți. În repriza a doua, Universitatea Cluj a intrat in meci. Dar chiar și așa, cel mai mari ocazii noi le-am avut. O luăm pas cu pas”, a spus Filipe Coelho la flash-interviul de la finalul partidei.

Ce spune portughezul despre programul încărcat al echipei din luna decembrie

Filipe Coelho nu se teme de programul încărcat al Universității Craiova din luna decembrie. Îndeamnă la răbdare și promite că va pregăti, cu maximă atenție, fiecare partidă în parte. Revenind la remiza cu U Cluj, portughezul a declarat că echipei sale i-a lipsit doar golul. De asemenea, a precizat că este foarte mulțumit de jucătorii pe care îi are la dispoziție.

Nu ma uit la pozițiile altor echipe prin prisma clasamentului. Mă interesează doar de Universitatea Craiova. E o echipă bună, cu personalitate. A lipsit doar golul, face parte din fotbal. Ne așteaptă un program încărcat în decembrie. Ne vom pregăti o strategie, vedem pe ce jucători ne putem baza. Suntem pe un drum bun, dar important este să o luăm pas cu pas. Sunt mulțumit de toți jucătorii. Mergem înainte”, a mai spus portughezul.

În urma rezultatului de la Cluj, Universitatea Craiova rămâne pe locul 4, cu 33 de puncte. În etapa următoare, oltenii vor da piept cu CFR Cluj, pe teren propriu.

