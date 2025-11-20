Filipe Coelho, focusat total pe muncă la Universitatea Craiova! Portughezul e de o săptămână în Bănie, dar încă n-a vizitat celebrul Târg de Crăciun: „Nu am avut timp!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se va deplasa la Mioveni în această săptămână, pentru meciul cu FC Argeș (vineri, ora 20.30). Chiar dacă n-a avut tot lotul la dispoziție pentru acest joc, noul tehnician al oltenilor, Filipe Coelho, s-a arătat încântat de prima săptămână petrecută în Bănie. Totuși, un lucru nu a reușit, încă, să descopere în Bănie și anume Târgul de Crăciun.

Filipe Coelho, focus doar pe Universitatea Craiova, nu și pe oraș

Noul antrenor a participat la o conferință de presă înaintea jocului de la Mioveni și a făcut câteva precizări interesante. Mai întâi, portughezul a menționat că nu-și dorește să schimbe anumite lucruri importante deja implementate în echipă. De asemenea, acesta a punctat că munca sa din ultima săptămână a fost destul de epuizantă și astfel nu a avut prea mult timp la dispoziție ca să descopere orașul.

„Va fi un meci dificil, cu siguranță, dar cred că suntem pregătiți pentru această provocare. Obiectivul nostru este să obținem cele trei puncte. A fost o săptămână bună. Am avut un prim contact foarte bun cu jucătorii. Sunt fericit pentru ceea ce am găsit aici, la baza de pregătire Ilie Balaci. Toată lumea face tot ce trebuie ca vineri să obținem toate cele trei puncte. Ca să fiu sincer, ieri a fost prima zi când am avut un contact full cu toți jucătorii, dar suntem pregătiți de ce urmează. Focusul principal este pe FC Argeș.

Alături de staff-ul tehnic, am făcut o analiză a adversarilor. FC Argeș este o echipă destul de combatantă pe ceea ce înseamnă duelurile fizice, au jucători de calitate în zona ofensivă, dar și în extreme. Aducem informații din mai multe locuri, dar cea mai importantă e când privești acea formație jucând. Așa cum am spus, lucrurile sunt într-o direcție bună, deci nu optez pentru alte modificări, cum ar fi schimbarea căpitanului. Băieții lucrează din greu și sunt foarte mulțumit. Am avut mult de muncă și nu am avut timp să descopăr prea mult orașul Craiova. Dacă voi avea timp, cu siguranță voi vizita și Târgul de Crăciun“, a declarat Filipe Coelho, noul tehnician al Științei.

Filipe Coelho își dorește să vadă România la Cupa Mondială

Noul tehnician al Craiovei a punctat și faptul că i-ar plăcea să-și vadă jucătorii participând la Cupa Mondială.

„Mă bucur că avem jucători care evoluează la echipele naționale. Singurul lucru care mă întristează este când se accidentează, dar nu avem ce face din punctul ăsta de vedere. Mi-aș dori să ajungă și România la Mondial, mai ales că ar evolua și jucătorii noștri acolo“, a mai punctat antrenorul Universității Craiova.

Situația lotului Universității Craiova înainte de meciul cu FC Argeș. Filipe Coelho, norocos înainte de debut

Antrenorul lusitan a avut parte de câteva emoții în această fereastră internațională. Universitatea Craiova s-a numărat printre echipele care au trimis mulți jucători la echipele naționale, iar doi dintre ei au revenit în Bănie cu ceva probleme medicale.

Este vorba despre Anzor și Mora. Mijlocașul georgian a ieșit accidentat în duelul cu Spania, dar, din fericire pentru olteni, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar în cazul fotbalistului costarican lucrurile arată la fel de bine.

Carlos Mora a scăpat ușor. Cât de gravă este accidentarea costaricanului

la prima vedere în partida cu Haiti și a fost scos din lot pentru duelul cu Honduras. Fotbalistul a revenit în România și a efectuat un test RMN pentru a vedea exact cât de gravă este problema medicală.

Din fericire pentru fotbalist și pentru olteni, din informațiile obținute de FANATIK, accidentarea nu este una serioasă și jucătorul este apt de joc. Totuși, Filipe Coelho e posibil să aleagă să îl menajeze în meciul cu FC Argeș din Superliga, pentru a-l avea la capacitate maximă la ora duelului cu Mainz din Conference League. Inițial, s-a vorbit despre o perioadă de șase săptămâni de recuperare pentru costarican.