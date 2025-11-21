ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește de un nou capitol, de această dată sub comanda unui nou tehnician, Filipe Coelho, prezentat săptămâna trecută în Bănie. Vineri seară, oltenii au meci la Mioveni, cu FC Argeș, iar numeroasele absențe din lot l-au obligat pe antrenorul portughez să coopteze un puști de doar 16 ani, de la echipa a doua.

Cine este Denys Muntean, juniorul de 16 ani cooptat de Coelho pentru meciul FC Argeș – Universitatea Craiova

La doar 16 ani, Denys Ioan Muntean este unul dintre jucătorii promițători ai academiei Universității Craiova. El vine de la Sibiu și evoluează pe poziția de extremă dreapta. Deși până în prezent nu acumulase minute oficiale în prima echipă, evoluțiile sale la nivel juvenil l-au convins pe Filipe Coelho să-l așeze confortabil, în premieră, pe lista de joc a meciului Craiovei de la Mioveni.

Momentan, Denys Muntean pare să fie o „piesă“ importantă a „satelitului” Universității Craiova, în liga a a III-a. Totuși, în perioada de juniorat, el s-a remarcat în semifinala Cupei de Tineret, atunci când a marcat într-o victorie importantă a Științei împotriva lui Farul Constanța. Practic, Muntean a contribuit decisiv la calificarea Universității Craiova în finală. Apoi, juniorul oltean a participat la Supercupa de Tineret, jucând în primul „11” al echipei U18 a Craiovei în finala câștigată împotriva celor de la FCSB.

Nu în ultimul rând, Denys Muntean a făcut parte și din lotul național al României U16 pentru Turneul de Dezvoltare UEFA din Cipru. În meciul de debut al României U16 la acel turneu (vs Irlanda de Nord), Muntean a făcut parte din primul „11“, iar în partida cu Scoția a intrat pe parcursul jocului.

Șase jucători ai Universității Craiova, out pentru meciul cu Argeș

Clubul din Bănie a făcut cunoscut, pe parcursul zilei de joi, lotul pe care antrenorul Filipe Coelho se va putea baza la primul său joc pe banca tehnică. Spre dezamăgirea lui, , fie din cauza accidentărilor apărute în ultima vreme, fie din cauza cumulului de cartonașe.

Mai exact, Carlos Mora, Mihnea Rădulescu, Vladimir Screciu și Luis Paradela au probleme fizice și nu sunt apți pentru deplasarea la Mioveni. De asemenea, printre absenți se vor număra și Alexandru Cicâldău, cel care a fost eliminat în jocul cu UTA și Steven Nsimba, care a strâns patru cartonașe galbene și este nevoit să stea.

Filipe Coelho a studiat următorul adversar al Universității Craiova: „Aducem informații din mai multe locuri!“

Chiar dacă n-a avut tot lotul la dispoziție pentru acest joc, , s-a arătat încântat de prima săptămână petrecută în Bănie. El a și descris, pe scurt, echipa piteșteană.

„Va fi un meci dificil, cu siguranță, dar cred că suntem pregătiți pentru această provocare. Obiectivul nostru este să obținem cele trei puncte. A fost o săptămână bună. Am avut un prim contact foarte bun cu jucătorii. Sunt fericit pentru ceea ce am găsit aici, la baza de pregătire Ilie Balaci. Toată lumea face tot ce trebuie ca vineri să obținem toate cele trei puncte. Ca să fiu sincer, ieri a fost prima zi când am avut un contact full cu toți jucătorii, dar suntem pregătiți de ce urmează. Focusul principal este pe FC Argeș.

Alături de staff-ul tehnic, am făcut o analiză a adversarilor. FC Argeș este o echipă destul de combatantă pe ceea ce înseamnă duelurile fizice, au jucători de calitate în zona ofensivă, dar și în extreme. Aducem informații din mai multe locuri, dar cea mai importantă e când privești acea formație jucând. Așa cum am spus, lucrurile sunt într-o direcție bună, deci nu optez pentru alte modificări, cum ar fi schimbarea căpitanului. Băieții lucrează din greu și sunt foarte mulțumit“, a spus Filipe Coelho, la conferința de presă.