”Filipe Coelho fuge mai repede decât Rădoi”. Replica serii, în direct la TV, după instalarea noului antrenor de la Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

La 24 de ore după ce s-a despărțit de Mirel Rădoi, conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat instalarea lui Filipe Coelho. Basarab Panduru a precizat că nu a auzit niciodată de noul tehnician din Bănie.

Basarab Panduru a glumit pe seama numirii lui Filipe Coelho ca antrenor la Universitatea Craiova

Fostul internațional român și-a permis să glumească pe seama portughezului sosit la Universitatea Craiova, precizând că numele său Coelho înseamnă ”iepure” și crede că acesta va ”fugi” mai repede decât Rădoi din Bănie.

ADVERTISEMENT

”Nu știu cine este. Coelho fuge mai repede decât Rădoi. Coelho înseamnă iepure în limba portugheză. Am citit și eu că a fost secundul lui Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe. Nu a fost niciunul dintre cei vehiculați și vine Filipe Coelho. Nu te întreb dacă știi unde ai venit. Îți urez baftă și o să vezi tu.

Nu mă surprinde numirea lui pentru că trebuie să vezi și ce se poate. Nu știu dacă poți să aduci un antrenor renumit. Te-ai întins și tu cât ai putut cu salariul. Nu știu dacă ăla de la Vitoria Guimaraes nu a plecat la arabi.

ADVERTISEMENT

Probabil la Guimaraes ai 250.000 de euro. Dar ar pleca cineva de la Vitoria Guimaraes, care e în circuitul lor, să vină la Craiova? De la Guimaraes ai alte perspective. Probabil că banii pe care îi ai sunt de nivelul lui Filipe Coelho, atât poți”, a declarat Basarab Panduru, la .

ADVERTISEMENT

Când va fi prezentat oficial Filipe Coelho

Așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, oficialii Universității Craiova după despărțirea de Mirel Rădoi.

Alesul este Filipe Coelho, în vârstă de 45 de ani, care a fost secundul lui Paulo Bento la naționala Coreei de Sud și la cea a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a condus echipele portugheze Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. a noului antrenor al Craiovei va avea loc într-o conferință de presă programată miercuri, 12 noiembrie, de la ora 12:00.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat fanii Universității Craiova după numirea lui Filipe Coelho

Așa cum era de așteptat, . Fanii ”alb-albaștrilor” au luat cu asalt pagina de Facebook a clubului, iar majoritatea comentariilor au fost negative.

”Un antrenor mai necunoscut și obscur nu găseați! Acesta are 20 de meciuri ca antrenor și secund la marile naționale ale Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite… De râsul curcilor!” sau ”Singura explicație pe care o văd este ca acest antrenor să aibă fix rolul pe care îl are Charalambous la FCSB, de fațadă pe bancă și schimbările prin telefon… Cine știe, o fi asta formula câștigătoare? La FCSB a mers doi ani la rând”, au scris suporterii.

Nu toți fanii sunt atât de pesimiști, unii dintre ei dorind să vadă ce poate Filipe Coelho înainte de a-l critica. ”Nu are un CV care să îl recomande la Craiova și la pretențiile suporterilor, dar să așteptăm să vedem, poate o să fie o surpriză plăcută! Cu Rădoi nu se mai putea, era prea orgolios si supărăcios” sau ”Așteptați rezultatele înainte să-l criticați! Boa sorte Coelho!”, au notat alți suporteri.