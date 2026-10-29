Filipe Coelho i-a lăsat acasă înainte de Voluntari – Universitatea Craiova. Cadou neașteptat pentru doi titulari ai campioanei. Exclusiv

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Filipe Coelho a luat o decizie importantă înaintea meciului dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova, din Cupa României. Nicușor Bancu și Vladimir Screciu nu au făcut deplasarea alături de echipă, iar absența celor doi nu are legătură cu vreo problemă disciplinară. Cristi Coste a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că antrenorul portughez a hotărât să le ofere câteva zile de odihnă, după perioada extrem de solicitantă traversată de olteni.

Nicușor Bancu și Vladimir Screciu, lăsați acasă de Filipe Coelho înainte de Voluntari – U Craiova

Universitatea Craiova va aborda partida cu FC Voluntari, din faza grupelor Cupei României, fără doi dintre oamenii săi de bază. Potrivit informațiilor FANATIK și prezentate în exclusivitate de Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu au primit liber din partea lui Filipe Coelho și nu au urcat în autocarul care a dus delegația olteană spre Voluntari.

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Decizia reprezintă un adevărat cadou pentru cei doi fotbaliști, care au dus greul în numeroase partide ale Universității Craiova. Atât Bancu, cât și Screciu sunt olteni, iar pauza le oferă ocazia să petreacă mai mult timp alături de familii, după săptămâni bune în care programul echipei a fost dominat de antrenamente, meciuri și deplasări. Nu este vorba despre o simplă rotație de lot, ci despre o perioadă de recuperare acordată deliberat celor doi jucători pe care staff-ul tehnic s-a bazat constant.

Câte minute au jucat Bancu și Screciu. Ce arată statisticile celor doi titulari ai Craiovei

Nicușor Bancu și Vladimir Screciu sunt printre cei mai solicitați fotbaliști ai Universității Craiova în acest sezon. Cei doi olteni au evoluat aproape fără întrerupere, atât în SuperLiga, cât și în cupele europene și la echipa națională a României. Cifrele arată cât de încărcat a fost programul lor și explică de a-i lăsa acasă pentru meciul de Cupă cu FC Voluntari.

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Vladimir Screciu a acumulat 1.803 de minute, în 23 de apariții pentru Universitatea Craiova și naționala României, până la partida cu FC Voluntari din 29 octombrie 2026. Nicușor Bancu a avut un program și mai încărcat. Căpitanul Universității Craiova a adunat 2.089 de minute în toate competițiile, inclusiv în tricoul echipei naționale, fiind unul dintre oamenii de bază ai oltenilor.

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Minutele jucate de Vladimir Screciu:

SuperLiga: 911 minute

911 minute Preliminariile Champions League: 180 de minute

180 de minute Preliminariile Europa League: 360 de minute

360 de minute Conference League – faza principală: 180 de minute

180 de minute Naționala României – Nations League: 110 minute (45 cu Suedia și 65 cu Bosnia-Herțegovina)

110 minute (45 cu Suedia și 65 cu Bosnia-Herțegovina) Supercupa României: 62 de minute

TOTAL: 1.803 minute

Minutele jucate de Nicușor Bancu:

SuperLiga: 969 de minute

969 de minute Preliminariile Champions League: 287 de minute

287 de minute Preliminariile Europa League: 360 de minute

360 de minute Conference League – faza principală: 180 de minute

180 de minute Naționala României – Nations League: 203 minute

203 minute Supercupa României: 90 de minute

TOTAL: 2.089 de minute

În aceste condiții, hotărârea lui Filipe Coelho de a-i menaja pe Bancu și Screciu la partida cu FC Voluntari este cât se poate de justificată. Cei doi au primit câteva zile de odihnă, pe care le pot petrece alături de familii, după o perioadă în care au jucat la foc automat. Antrenorul portughez își dorește să-i aibă odihniți pentru următoarele două confruntări importante ale Universității Craiova: meciul cu FC Botoșani, programat duminică în SuperLiga, și partida cu Egnatia, de joia viitoare, din Conference League.

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Filipe Coelho anunțase schimbări înainte de FC Voluntari – Universitatea Craiova

Antrenorul Universității Craiova a vorbit despre chiar înaintea confruntării cu FC Voluntari. La conferința de presă, Filipe Coelho a explicat că programul aglomerat și deplasările au afectat nivelul de prospețime al fotbaliștilor.

„Venim după deplasări lungi și meciuri solicitante care ne-au consumat multă energie. Am încercat să recuperăm jucătorii și, bineînțeles, nu ne putem asuma prea multe riscuri în ceea ce privește condiția fizică a jucătorilor pentru următorul meci. Unii dintre ei nu și-au revenit complet, așa că trebuie să luăm anumite decizii și în același timp să le oferim minute și altor jucători”, a declarat Filipe Coelho.

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