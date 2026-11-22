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Universitatea Craiova a făcut spectacol la Arad și s-a impus cu 6-2 în fața celor de la UTA. Filipe Coelho a analizat victoria categorică obținută în SuperLiga, recunoscând că, în ciuda celor șase goluri marcate, există aspecte care trebuie îmbunătățite.

Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după UTA – Craiova 2-6: „Mai avem lucruri de îmbunătățit”

Filipe Coelho a analizat . Portughezul s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și de faptul că aceștia au pus în practică lucrurile pregătite înaintea meciului. Totuși, chiar dacă oltenii au înscris de șase ori, Coelho a remarcat și momentele în care echipa sa a avut de suferit.

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„Cred că spectacolul a fost bun, atmosfera de la Arad e foarte frumoasă. O performanță bună, dar mai avem de îmbunătățit câteva lucruri clare. Am făcut un joc bun în general, sunt 3 puncte importante pentru noi. În fotbal cred că nu e posibil să fii perfect. Mereu mai e ceva de îmbunătățit. Sunt fericit că jucătorii au făcut ce le-am cerut, ceea ce am pregătit.

Am știut să atacăm ultima linie a adversarului și a contat. Încercăm să marcăm cât putem, dar am și suferit puțin, s-a văzut. A fost bine, dar nu-mi place când suferim astfel. Cel mai important e că am câștigat și că am luat cele trei puncte”, a spus antrenorul Universității Craiova.

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De ce a făcut Filipe Coelho mai multe schimbări la meciul cu UTA Arad

Filipe Coelho a vorbit și despre înaintea confruntării de la Arad. Antrenorul a explicat că unele schimbări au avut rolul de a-i proteja pe fotbaliști, în condițiile în care Universitatea Craiova are un program solicitant, cu meciuri atât în campionat, cât și în Conference League.

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Portughezul a subliniat că are încredere în întregul lot și că jucătorii care încep pe banca de rezerve pot avea un rol decisiv: „Schimbările, unele din ele, au fost ca să protejăm unii jucători. Rezervele ne pot ajuta în astfel de momente. Avem un lot întreg, nu suntem doar 11, sunt importanți toți jucătorii. Sunt mândru de ei și de fanii care au venit aici. E o seară frumoasă pentru fotbal”, a completat Filipe Coelho.