Filipe Coelho i-a „spulberat” recordul lui Mirel Rădoi. Borna fabuloasă atinsă de portughez la Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

în etapa a 14-a din SuperLiga. Odată cu fluierul final, Filipe Coelho l-a depășit pe Mirel Rădoi la capitolul victoriilor consecutive în campionat. Tehnicianul român se „blocase” fix contra moldovenilor.

Filipe Coelho l-a depășit pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Rezultatul obținut pe „Ion Oblemenco” în etapa 14 din SuperLiga i-a fost prielnic lui Filipe Coelho, care a depășit performanța lui Rădoi din startul sezonului 2025/2026. Tehnicianul român reușise la acea vreme șase victorii consecutive între etapele 2-7, iar în a 8-a etapă, reușea doar un 1-1 în deplasare cu FC Botoșani, punând capăt seriei de succese. Acum, Coelho a pornit seria din aceeași etapă (a 8-a, când învingea U Cluj cu 4-0) și a ajuns la 7 victorii consecutive la etapa a 14-a, învingând cu 2-1 FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi reușise 6 victorii consecutive pe banca oltenilor la finalul sezonului 2019/2020, pierzând la al 7-lea meci 1-3 cu CFR Cluj, când echipa lui avea să piardă totodată și titlul de campioană în acea stagiune. Italianul urma să stabilească apoi o serie de 7 succese unul după altul în startul sezonului 2020/2021, oprindu-se la al 8-lea joc cu un eșec în fața celor de la Academica Clinceni, scor 0-1. Întorcându-ne în prezent, victoria cu moldovenii a adus-o pe Universitatea Craiova la 32 de puncte, pe prima poziție, până la finele partidei dintre Dinamo și UTA (duminică, 1 noiembrie, de la 20:30).

Cum s-a prezentat Universitatea Craiova după primele 44 de meciuri sub comanda lui Filipe Coelho, tot atâtea cât a avut Mirel Rădoi în al doilea mandat

Filipe Coelho ajunsese la 44 de meciuri ca antrenor al Universității Craiova după 1-1 la Galați în etapa a 5-a din acest sezon, fix câte a avut și Mirel Rădoi în al doilea mandat în Bănie. La acel moment, cu aproximativ același lot de jucători și cu adversari de valori sensibil egale, față de predecesorul său: cu 10 puncte mai multe adunate (medie de puncte 2,00 / meci față de 1,77 / meci la Rădoi) și golaveraj +16 (cu 11 goluri mai multe marcate și cu 5 goluri mai puține primite).

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Pentru olteni vine un meci important pe plan european. Joi, 5 noiembrie, Universitatea Craiova primește vizita albanezilor de la Egnatia de la 22:00, în cadrul etapei cu numărul 3 din Conference League. Ulterior, pe 8 noiembrie, formația din Bănie se deplasează la Cluj pentru meciul contra lui CFR, în etapa a 15-a din SuperLiga. Primul meci din campionat după pauza competițională va fi tot în campionat și tot în deplasare. Mai exact, Craiova va înfrunta UTA pe 22 noiembrie.