Filipe Coelho i-a „spulberat” recordul lui Mirel Rădoi. Borna fabuloasă atinsă de portughez la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a învins FC Botoșani cu 2-1 în etapa a 14-a din SuperLiga. Odată cu fluierul final, Filipe Coelho l-a depășit pe Mirel Rădoi la capitolul victoriilor consecutive în campionat. Tehnicianul român se „blocase” fix contra moldovenilor.
Rezultatul obținut pe „Ion Oblemenco” în etapa 14 din SuperLiga i-a fost prielnic lui Filipe Coelho, care a depășit performanța lui Rădoi din startul sezonului 2025/2026. Tehnicianul român reușise la acea vreme șase victorii consecutive între etapele 2-7, iar în a 8-a etapă, reușea doar un 1-1 în deplasare cu FC Botoșani, punând capăt seriei de succese. Acum, Coelho a pornit seria din aceeași etapă (a 8-a, când învingea U Cluj cu 4-0) și a ajuns la 7 victorii consecutive la etapa a 14-a, învingând cu 2-1 FC Botoșani.
Cristiano Bergodi reușise 6 victorii consecutive pe banca oltenilor la finalul sezonului 2019/2020, pierzând la al 7-lea meci 1-3 cu CFR Cluj, când echipa lui avea să piardă totodată și titlul de campioană în acea stagiune. Italianul urma să stabilească apoi o serie de 7 succese unul după altul în startul sezonului 2020/2021, oprindu-se la al 8-lea joc cu un eșec în fața celor de la Academica Clinceni, scor 0-1. Întorcându-ne în prezent, victoria cu moldovenii a adus-o pe Universitatea Craiova la 32 de puncte, pe prima poziție, până la finele partidei dintre Dinamo și UTA (duminică, 1 noiembrie, de la 20:30).
Filipe Coelho ajunsese la 44 de meciuri ca antrenor al Universității Craiova după 1-1 la Galați în etapa a 5-a din acest sezon, fix câte a avut și Mirel Rădoi în al doilea mandat în Bănie. La acel moment, cu aproximativ același lot de jucători și cu adversari de valori sensibil egale, Coelho stătea mai bine la toate capitolele față de predecesorul său: cu 10 puncte mai multe adunate (medie de puncte 2,00 / meci față de 1,77 / meci la Rădoi) și golaveraj +16 (cu 11 goluri mai multe marcate și cu 5 goluri mai puține primite).
Pentru olteni vine un meci important pe plan european. Joi, 5 noiembrie, Universitatea Craiova primește vizita albanezilor de la Egnatia de la 22:00, în cadrul etapei cu numărul 3 din Conference League. Ulterior, pe 8 noiembrie, formația din Bănie se deplasează la Cluj pentru meciul contra lui CFR, în etapa a 15-a din SuperLiga. Primul meci din campionat după pauza competițională va fi tot în campionat și tot în deplasare. Mai exact, Craiova va înfrunta UTA pe 22 noiembrie.