Filipe Coelho ignoră decizia LPF înainte de Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Neinteresant, nu este important pentru mine!”

ADVERTISEMENT

Desemnat antrenorul etapei a 22-a de către LPF, Filipe Coelho a refuzat să pună accent pe recunoașterea individuală și a mutat rapid atenția pe următorul meci al Universității Craiova. Tehnicianul portughez a vorbit despre duelul dificil cu FC Botoșani și despre lupta pentru fiecare punct.

Filipe Coelho nu dă importanță ultimei decizii luate de LPF

Universitatea Craiova se pregătește de un nou test important în SuperLigă, iar Filipe Coelho anticipează un duel complicat împotriva unei formații bine organizate. În ceea ce privește desemnarea sa ca antrenor al etapei, Coelho a minimalizat importanța premiului și a transmis un mesaj clar despre prioritățile sale.

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe bune, cu jucători de valoare. Vom încerca să dăm totul pentru victorie. Pentru noi toate meciurile sunt importante, iar focusul este pe acest joc. Este un moment bun și, ca să-l menținem, trebuie să jucăm bine. Botoșani chiar are o echipă bună, la mijloc se evidențiază și trebuie să dăm tot ce putem pentru a obține cele trei puncte. Acum luptăm pentru fiecare meci în parte, iar apoi vedem ce va fi. Nu ne gândim departe.

Respect opiniile altor persoane din fotbal, dar eu nu mă gândesc la campionat. Doar Botoșani mă interesează în acest moment. Au 5 puncte în urma noastră, doar 16 goluri primite, un antrenor bun, deci tot ce sper este ca mâine să ne descurcăm așa cum ne dorim. Nu mă interesează așa mult. Nu este important pentru mine să fiu în echipa etapei, tot ce vreau e să muncim din greu, să luăm puncte meci de meci. Pentru jucători, normal, sunt bucuros că sunt acolo. Își merită locul, muncesc așa cum trebuie și mă bucur pentru reușita lor. Suntem împreună și mereu încercăm să facem tot ce putem, meci de meci“, a declarat Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho nu simte presiune la Universitatea Craiova: „Doar motivație!“

Pentru antrenorul portughez al Universității Craiova, presiunea nu există. Acesta s-a arătat surprins când a fost întrebat de o oarecare presiune în urma rezultatelor excelente din ultima vreme și a ținut să menționeze că tot ce contează sunt antrenamentele, efortul zilnic și încrederea în jucători.

ADVERTISEMENT

„Am mai spus, campionatul românesc este foarte bun, sunt stadioane bune, antrenori de valoare, dar și jucători! Jucătorii români chiar sunt foarte buni. Toată lumea trebuie să fie mândră de jucătorii români. Muncesc din greu și cred că trebuie să le acordăm mai multă încredere acestora.

Presiune pe mine? Nu, în niciun caz. Doar motivație! Ca să poți atinge un țel, trebuie să muncești cât de mult poți zi de zi. În niciun caz nu apare presiunea. Lucrez cu jucătorii pe care-i am. Sunt foarte fericit cu cei pe care îi am la echipă. Ne focusăm pe antrenamente și chiar sunt mulțumit de ce am aici“, a mai spus Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

Pe ce se bazează succesul de până în prezent al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

în momentul în care a venit în locul lui Mirel Rădoi.

„Tot ceea ce s-a întâmplat, internațional și intern, parcă a fost o simbioză între ceea ce au făcut Rădoi și Coelho. El a fost inteligent să nu intre cu măsuri radicale în echipă. Nu a schimbat nimic radical. A venit și el cu ideile lui, da, dar nu a fost ceva drastic.

Cred că era și greșit să faci asta în mijlocul campionatului. Mie mi se pare că a răspuns corect echipa la ce a cerut el. Locul 1 a venit ca o consecință în ceea ce am realizat în meciuri. Am fi putut avea rezultate și mai bune, cu CFR și U Cluj de exemplu”, a declarat Cârțu, la .

Semnul care le dă încredere oltenilor că pot spera la titlu

Filipe Coelho a fost numit în locul lui Mirel Rădoi undeva la începutul lunii noiembrie, în momentul în care Universitatea Craiova coborâse pe locul 4 în clasamentul SuperLigii și se afla la 6 puncte în spatele liderului Rapid.

Tehnicianul portughez a reușit să se impună în fața jucătorilor și rezultatele pe plan intern au apărut imediat. „Alb-albaștrii” au înregistrat 4 victorii, 2 rezultate de egalitate și au încheiat anul 2025 pe prima poziție.

. Ultima dată s-a întâmplat acest lucru a fost în celebrul sezon 1990-1991, atunci când oltenii au făcut eventul campionat – Cupa României cu Sorin Cârțu pe bancă.