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Un tânăr suporter al Universității Craiova a avut parte de o întâlnire pe care, cu siguranță, nu o va uita prea curând. Băiatul l-a întâlnit pe antrenorul Filipe Coelho, iar emoțiile au fost evidente încă din primele momente ale interacțiunii.

Moment special după Brighton – U Craiova 4-0: „Coelho, te iubesc foarte mult!”

În timp ce fotbaliștii și membrii delegației se îndreptau spre ieșire, puștiul, îmbrăcat în culorile alb-albastre ale Craiovei, a reușit să-i atragă atenția lui Filipe Coelho. Tehnicianul portughez l-a îmbrățișat și i-a semnat tricoul, oferindu-i pentru echipa favorită.

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Copilul i-a spus că este stabilit la Londra și că îl urmărește la televizor, iar întâlnirea față în față a fost cu atât mai specială pentru el. Filipe Coelho a rămas câteva momente alături de tânărul suporter, i-a acordat atenție și a semnat tricoul acestuia. Dialogul dintre cei doi protagoniști a avut loc în limba engleză.

„Te iubesc foarte mult, Coelho! Ești cel mai bun. Cel mai bun antrenor. Un autograf, o poză? Mereu mă uit la tine la televizor. Craiova câștigă mereu! Părinții mei sunt din Craiova”, i-a transmis puștiul antrenorului Craiovei. Tehnicianul nu i-a rămas dator. I-a semnat tricoul, s-au îmbrățișat și au făcut o fotografie. „Mulțumesc. Mulțumesc pentru susținere. Stai în Londra, Ok? Mulțumesc frumos!”.

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„Iubirea pentru Știința ne va uni”

pentru Universitatea Craiova, însă astfel de momente arată că fotbalul înseamnă mai mult decât rezultatele din teren. Pentru un copil, o îmbrățișare, câteva cuvinte și un autograf pot cântări mai mult decât orice scor. Momentul a fost surprins și distribuit de către pagina de Facebook a Universității Craiova, cu mesajul:

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„Indiferent de distanță, iubirea pentru Știința ne va uni, mereu, pe toți! Așa e la Craiova!”, au notat oltenii.