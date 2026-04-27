Filipe Coelho, în fața unui moment special la meciul FC Argeș – Universitatea Craiova! Coincidența care reaprinde povestea de la debutul pe banca oltenilor

CE TREBUIE SĂ ȘTII Aceeași scenă, același arbitru, dar altă miză pentru Filipe Coelho și Universitatea Craiova

Pentru Universitatea Craiova, deplasarea de la Mioveni nu este doar un nou episod din lupta pentru titlu, ci și o întoarcere într-un punct simbolic al sezonului. Pe 21 noiembrie 2025, Filipe Coelho debuta pe banca oltenilor chiar împotriva celor de la FC Argeș, într-un meci arbitrat de Rareș Vidican. Atunci, cele două echipe erau practic la egalitate în clasament, într-un duel echilibrat. Astăzi, contextul este complet schimbat, dar decorul aproape identic: același stadion, același arbitru, însă o miză incomparabil mai mare pentru Craiova.

Coincidența este completată de faptul că la centru se află din nou Rareș Vidican, același arbitru care a condus și partida de debut a lui Coelho, ceea ce face ca meciul să aibă aproape aceeași „semnătură” ca în toamnă.

Cum s-a transformat Craiova sub comanda lui Filipe Coelho

În lunile scurse de la acel debut, Universitatea Craiova a trecut printr-o transformare vizibilă. Sub comanda lui Coelho, echipa a devenit mai organizată, mai solidă defensiv și mult mai eficientă în momentele decisive din atac.

Schimbarea se vede și în cifre. Dacă la momentul primului meci diferența dintre Craiova și FC Argeș era aproape inexistentă, finalul sezonului a adus o ruptură clară între cele două formații. Oltenii au terminat în față cu un avans de 10 puncte la intrarea în play-off, iar înaintea încleștării din aceasă seară cele două echipe sunt separate de nu mai puțin de nouă puncte.

Până în acest moment, Filipe Coelho a adunat pe banca Universității Craiova 13 victorii în campionat, 4 remize și doar 3 înfrângeri. În Cupa României a reușit să ducă echipa până în finală, în timp ce în Conference League a înregistrat o victorie și două înfrângeri.

Cum se schimbă lupta la titlu în funcție de rezultatul meciului FC Argeș – Universitatea Craiova

. Oltenii nu doar că și-ar consolida poziția, dar și-ar creea și acel avantaj esențial într-un final de campionat: libertatea de a mai face un pas greșit. Practic, , inclusiv în meciurile dificile care urmează, acolo unde presiunea poate cântări decisiv. Programul ultimelor cinci etape din play-off nu este unul lipsit de capcane. În astfel de momente, fiecare deplasare devine complicată, iar jocurile cu echipe aflate în luptă pentru obiective proprii pot răsturna orice calcul. De aceea, diferența dintre a avea „plasă de siguranță” și a juca la limită este uriașă.

Un rezultat de egalitate păstrează Universitatea Craiova în fruntea clasamentului și în calculele pentru marele obiectiv, însă schimbă radical modul în care va fi gestionat finalul de sezon. Marja de eroare se reduce considerabil, iar fiecare etapă capătă o încărcătură mult mai mare, mai ales că în calea oltenilor vor ieși echipe puternice pracum Dinamo, CFR, U Cluj și Rapid.

Chiar și în cazul unui eșec, Universitatea Craiova ar putea rămâne pe primul loc, însă contextul devine mult mai fragil. Oltenii ar fi la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj și la doar două lungimi în fața lui CFR Cluj, iar orice pas greșit ulterior nu ar mai fi „acoperit” de un avantaj confortabil. Practic, nu ar mai conta doar rezultatele proprii, ci și modul în care contracandidatele reușesc să țină ritmul.