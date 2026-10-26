Filipe Coelho, îngrijorat după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5: „Nu a fost ușor, precum pare”

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Universitatea Craiova a făcut spectacol pe terenul lui Sepsi, impunându-se cu un categoric 5-0, în etapa a 13-a din SuperLiga. Deși echipa sa a obținut una dintre cele mai convingătoare victorii ale sezonului, Filipe Coelho a avut un discurs prudent la finalul partidei. Antrenorul oltenilor a explicat că meciul a fost mai dificil decât o arată scorul și a atras atenția asupra programului extrem de solicitant, care nu le permite jucătorilor prea mult timp pentru recuperare.

Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după Sepsi – U Craiova 0-5: „Linia dintre succes și eșec este foarte subțire”

, confirmând forma bună din campionat. Oltenii au marcat de cinci ori și au bifat al șaselea meci consecutiv fără gol primit în SuperLiga. În ciuda diferenței uriașe de pe tabelă, Filipe Coelho a ținut să sublinieze că adversarul le-a pus probleme jucătorilor săi și că succesul nu trebuie să ducă la relaxare.

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Tehnicianul portughez a vorbit despre echilibrul fragil dintre victorie și înfrângere, insistând că echipa trebuie să rămână concentrată indiferent de rezultatele obținute: „Am jucat bine, dar nu a fost deloc ușor, precum pare. Este un rezultat corect. Linia dintre succes și eșec este foarte subțire. În mai puțin de 72 de ore vom fi din nou pe teren. Trebuie să muncim zilnic și vom vedea. Cred că ne descurcăm bine, dar meciul a trecut, trebuie să ne recuperăm”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviul de după partida cu Sepsi.

Filipe Coelho trage un semnal de alarmă: „Suntem obosiți, cu siguranță”

Antrenorul Universității Craiova a recunoscut că programul încărcat începe să se resimtă în rândul fotbaliștilor. Oltenii au revenit recent din deplasarea europeană din Andorra, iar la numai câteva zile distanță au fost nevoiți să joace din nou în campionat.

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Mai mult, Universitatea Craiova urmează să dispute joi, 29 octombrie, partida din Cupa României cu FC Voluntari. Astfel, . Coelho a explicat că prioritatea imediată este recuperarea fizică a jucătorilor și pregătirea următoarei confruntări.

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„Suntem obosiți, cu siguranță, dar trebuie să ne revenim în două zile. Trebuie să luăm joc cu joc, vedem cum ne vom descurca, nu avem ce face. Vom da totul de fiecare dată. E o etapă bună pentru că am învins. Credem în noi, adunăm puncte pentru noi, așa cum fac și alții. Concentrarea noastră este pe ceea ce trebuie să facem noi”, a continuat tehnicianul portughez.

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Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de atitudinea fotbaliștilor săi, care au reușit să obțină un succes categoric în ciuda oboselii acumulate. Portughezul a insistat însă că nu își dorește ca echipa să rămână ancorată în rezultatul cu Sepsi. În condițiile în care urmează o nouă partidă în mai puțin de trei zile, stafful tehnic trebuie să își concentreze întreaga atenție asupra următorului adversar: „Nu e ușor să joci cu un asemenea program. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, de cum se prezintă, dar gata, a trecut meciul, ne gândim la ce urmează”, a încheiat Filipe Coelho.