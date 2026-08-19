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Filipe Coelho intervine în conflictul de la U Craiova, dintre suporteri și jucători: „Ar trebui să fim foarte mândri de ei”. Contre cu jurnaliștii. Video

Filipe Coelho, discurs extrem de ferm înainte de Universitatea Craiova - Ararat! Le-a luat apărarea jucătorilor săi în fața suporterilor și s-a contrat cu jurnaliștii
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2026 | 19:53
Filipe Coelho intervine in conflictul de la U Craiova dintre suporteri si jucatori Ar trebui sa fim foarte mandri de ei Contre cu jurnalistii Video
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Filipe Coelho intervine în conflictul de la U Craiova, dintre suporteri și jucători. Foto: captură Facebook
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În contextul în care în ultima perioadă au existat anumite tensiuni la Universitatea Craiova, între unii dintre suporteri, în special cei de la Tribuna a II-a, și anumiți jucători, Filipe Coelho (45 de ani) a simțit nevoia să intervină și să le ia apărarea fotbaliștilor săi, înaintea meciului tur de pe teren propriu cu Ararat-Armenia de joi seară, din play-off-ul Europa League.

Ce a spus Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – Ararat

Pe lângă faptul că s-a contrat la un moment dat cu un jurnalist care i-a adresat o întrebare referitoare la începutul sub așteptări de sezon înregistrat de olteni, antrenorul portughez a transmis că, în viziunea sa, fanii ar trebui să fie mândri de jucători pentru ce au realizat ei în ultimele luni.

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„Niciodată nu îmi e frică la fotbal. Am încredere în jucători, în munca mea, suntem împreună, nu e o problemă. Este o oportunitate foarte mare pentru noi, suntem deja calificați în Conference, luptăm pentru Europa League. Despre fazele fixe, în campionat am primit doar un gol, cu Dinamo. Ați făcut un mix între toate competițiile în care am jucat. Cartonașe roșii, de asemenea în campionat.

De când sunt aici, am primit doar un penalty. Cred că cu Petrolul. În competițiile europene am primit câteva penalty-uri. Despre golurile primite foarte repede, trebuie să ne îmbunătățim, încercăm să se îmbunătățim și la fazele fixe. În 38 de zile știți câte meciuri am jucat? Și am jucat de fiecare dată din 3 în 3 zile. Încercăm să lucrăm foarte mult, fiind timpul scurt, cu exerciții de mică intensitate. Iar acum este un lucru bun că nu mai avem așa mulți jucători importanți.

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Nu sunt probleme, suntem foarte fericiți, ar trebui să fim foarte mândri de acești băieți. Am luat Supercupa, ne-am calificat în Conference League, acum încercăm să ajungem în Europa League. Vreau să le iau apărarea unora dintre jucători. Au avut pauză scurtă, au fost și la echipele naționale, iar acum dau totul. Ar trebui să fim foarte mândri de ei. Încercăm să facem mândru fotbalul românesc. Suntem singurii în competițiile europene și nu sunt fericit cu asta”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – Ararat.

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Ultimele detalii despre situațiile lui Assad și Webster

De asemenea, cu aceeași ocazie, tehnicianul lusitan a fost întrebat și despre situațiile jucătorilor care în ultima perioadă s-au confruntat cu anumite probleme medicale: „Assad este din ce în ce mai bine, e un jucător care ne poate ajuta în meciurile următoare. Webster a început să se antreneze cu echipa acum două zile. Trebuie să înceapă să aibă ritm, în ultimele două luni nu a avut, s-a accidentat cu Dinamo”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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