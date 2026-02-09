Sport

Filipe Coelho, iritat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. „Sunteți nedrepți. Este opinia mea”

Filipe Coelho, prima reacție după remiza dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Ce spune antrenorul portughez despre lupta la titlu în Superliga României.
Alex Bodnariu
09.02.2026 | 22:54
Universitatea Craiova a obținut doar un punct din meciul cu Dinamo, disputat pe Arena Națională. Oltenii rămân pe primul loc în Superliga României, iar lupta pentru titlu se anunță una de foc. Antrenorul echipei din Bănie, Filipe Coelho, a tras concluziile la finalul partidei.

Partida de pe Arena Națională a fost una destul de săracă în ocazii. Scorul final a fost 1-1. Cele două echipe au prestat un joc precaut, întrucât jucătorii nu și-au dorit să comită greșeli care să expună defensiva și să permită adversarilor să ajungă în situații de finalizare.

Rezultatul este unul mulțumitor pentru Universitatea Craiova. Oltenii încheie și această etapă pe primul loc în Superliga României. Totuși, pentru echipa din Bănie urmează o perioadă extrem de complicată. Formația pregătită de Filipe Coelho va juca două meciuri consecutive cu campioana en titre, FCSB.

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a avut un discurs echilibrat la finalul celor 90 de minute. Acesta a lăudat jocul elevilor săi și s-a declarat optimist pentru ceea ce urmează. Totuși, tehnicianul portughez nu a vrut să discute despre șansele la titlu în Superliga și a avut un mesaj pentru presă.

„Sunt mulțumit de prestația noastră. Am jucat cu personalitate, am încercat să marcăm și să obținem cele trei puncte. De la început până la final am încercat să câștigăm meciul. Am obținut un punct, dar sunt mai mulțumit de prestația noastră decât de punct în sine. Trebuie să fac o analiză, cred că meritam și cele trei puncte, dar acum trebuie să continuăm să muncim.

Niciodată nu vorbesc despre câștigarea campionatului. Cred că a fost un meci bun pentru spectatori. A fost un joc fluent, arbitrul s-a descurcat bine, iar atmosfera a fost foarte frumoasă. În România, oamenii iubesc mult fotbalul.

(n.r. către reporteri) Cred că dumneavoastră sunteți uneori nedrepți cu jucătorii și antrenorii. Căutați doar lucrurile negative. Trebuie să vedem lucrurile bune, respectul pe care îl au echipele, atmosfera creată de suporteri. Este opinia mea”, a precizat Filipe Coelho.

