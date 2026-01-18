Filipe Coelho își avertizează jucătorii înainte de Petrolul – Universitatea Craiova: „Ar fi o greșeală mare!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova revine în SuperLiga cu un test deloc ușor pe terenul Petrolului Ploiești, luni seară, de la ora 20.00. Înaintea duelului din prima etapă a anului, antrenorul Filipe Coelho le-a transmis un mesaj clar jucătorilor săi: meciul nu trebuie tratat superficial!

Filipe Coelho, prudență maximă înainte de Petrolul – Universitatea Craiova

Coelho a ținut să-și tempereze elevii și în privința ultimului duel direct, disputat în Cupa României, avertizând că un astfel de reper poate fi înșelător. De asemenea, tehnicianul Craiovei a subliniat importanța cantonamentului de iarnă, perioadă în care echipa a avut timp suplimentar pentru omogenizare și pregătire.

„Ar fi o greșeală mare din partea noastră dacă ne vom gândi că meciul acesta va fi la fel ca ultimul joc direct, din Cupă. Va fi o poveste diferită, cu jucători diferiți de ambele tabere. A fost un cantonament bun. Am avut mai mult timp de muncă împreună, dar acum suntem pregătiți să concurăm din nou“, a spus antrenorul Craiovei.

Antrenorul oltenilor se așteaptă la un joc complicat în fața unei formații bine organizate defensiv. Petrolul a impresionat prin soliditatea din acest sezon, primind doar 20 de goluri, un argument suficient pentru a anticipa un meci închis: „Cu siguranță ne va aștepta un meci greu. O să jucăm împotriva unei echipe bine organizate. Nu va fi ușor să-i desfacem. Trebuie să acceptăm temperatura, nu contează condițiile. Noi trebuie să fim concentrați, fără alte scuze, să ne adaptăm și să dăm ce e mai bun“.

Frigul din România, un adversar suplimentar pentru olteni: „A fost greu când am ajuns aici!“

, loc cunoscut pentru vremea excelentă pentru fotbal. Acum, oltenii sunt în țară, unde temperaturile sunt cu minus, iar acest lucru este resimțit pe deplin. Carlos Mora a vorbit pe scurt despre pregătirea din cantonament și dificultatea condițiilor meteo din România.

„Obiectivul meu este să câștig titlul, dar, pentru moment, ne gândim la prezent. Urmează Petrolul. Echipa s-a pregătit bine în cantonament, am pus la punct multe detalii. Au fost condiții foarte bune. Nu conteaza cine joacă, mergem la Ploiești să demonstrăm ce am învățat în cantonament. Vremea este un factor important. Ne gândim la asta, dar trebuie să ne adaptăm. Indiferent de condiții, vreme, noi trebuie să jucăm. Ne asumăm responsabilitatea, jucăm cu inima pentru echipă.

Da, este mai greu aici, la -2 grade. A fost greu când am ajuns aici. Am găsit zăpadă, este foarte frig, dar trebuie să ne adaptăm. Trebuie să jucăm și când e cald și când e frig, nu contează. Ne bucurăm de moment. Îmi doresc ca fanii să continue să ne încurajeze. Încercăm să dăm totul pe teren și să le oferim cât mai multe momente fericite“, a declarat Carlos Mora.

Filipe Coelho, apariție surpriză chiar înainte de primul meci din SuperLiga din 2026

Prima jumătate a sezonului a fost una de vis pentru Universitatea Craiova. Oltenii s-au calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League și totodată au avut un parcurs foarte bun în SuperLiga.

De la momentul instalării pe banca tehnică, Filipe Coelho s-a dovedit a fi un tip echilibrat. Cum Universitatea Craiova tocmai s-a întors din cantonament, antrenorul lusitan a simțit nevoia să se deconecteze puțin de fotbal.

Mai exact, SCM Craiova – CSM Târgu Mureș, din etapa 17 din Liga Națională de Baschet Masculin. Fanii l-au recunoscut pe antrenor, astfel că lusitanul a făcut zeci de poze în Sala Polivalentă. Tot la acest meci a fost zărit și Emil Săndoi.