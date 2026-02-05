Filipe Coelho își „înțeapă“ rivalii după Universitatea Craiova – Oțelul 1-0: „Nu vreau să nu fiu fair-play, dar…”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câștigat cu 1–0 duelul cu Oțelul Galați, însă antrenorul Filipe Coelho a atras atenția că victoria nu a fost una ușoară și că echipa trebuie să fie pregătită pentru un viitor destul de complicat.

Craiova câștigă cu Oțelul, dar Coelho avertizează: „Viitorul nu va fi unul ușor“

Filipe Coelho a recunoscut că meciul a fost departe de a fi unul simplu. Tehnicianul oltenilor a subliniat dificultatea partidei, a explicat momentele-cheie ale jocului și a tras concluzii clare după cele trei puncte, punând accent pe eficiență, nu pe posesie.

„A fost un meci dificil, așa cum am spus-o dinainte, împotriva unei echipe bune, organizate. Noi n-am început prea bine. După primele 20 de minute, totuși, am reglat anumite lucruri și am pornit pe drumul cel bun. Nu vreau sa nu fiu fair-play, dar ei, din câte știu, nu și-au creat vreo ocazie de gol azi în comparație cu noi, care am avut oportunități bune de a marca. Rezultatul final e unul important, la fel cum sunt și cele trei puncte obținute. Nu vreau să vorbesc despre posesie. Cu Farul am avut 72% posesie și am pierdut. Nu posesia este cea mai importantă.

Acum trebuie să ne gândim la viitor, pentru că nu va fi unul ușor. Nu mă gândesc acum la ce adversari vom avea, ci doar că trebuie să ne odihnim bine. De mâine dăm startul pregătirilor pentru următorul oponent, Dinamo. Apreciez fanii care sunt lângă noi de fiecare dată, care fac și deplasările cu noi. Ne bucurăm că fanii noștri iubesc fotbalul, munca și că ne susțin în momentele grele. Câteodată nu este deloc ușor în fotbal“, a declarat Filipe Coelho.

Nicușor Bancu a urcat pe podiumul all-time al meciurilor jucate pentru Universitatea Craiova

nu a fost doar un simplu meci din SuperLiga, ci o seară cu valoare de simbol pentru clubul din Bănie. Înaintea fluierului de start, Nicușor Bancu a fost omagiat pentru o performanță care l-a așezat definitiv în topul legendelor „alb-albastre“. , cu numărul 420, reprezentând numărul meciurilor disputate în tricoul Universității de-a lungul carierei sale.

Momentul festiv a avut și o încărcătură emoțională specială. Tricoul aniversar i-a fost înmânat de Sorin Cârțu, antrenorul care l-a pregătit pe Bancu în primul său sezon la Universitatea Craiova – un arc peste timp care a legat începuturile de prezentul glorios al căpitanului alb-albastru.

Topul all-time al aparițiilor în tricoul Universității Craiova

Odată cu partida din această seară, Bancu, cel care a creat, până în acest moment, nu mai puțin de 30 de ocazii de gol în acest sezon, a urcat pe locul 3 all-time în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe apariții pentru Universitatea Craiova, la egalitate cu Silviu Lung. În fața sa au mai rămas doar două nume uriașe din istoria clubului: Costică Ștefănescu (463 de meciuri) și Nicolae Negrilă (442 de meciuri).

Iată cum arată clasamentul: