Sport

Filipe Coelho își toarnă cenușă în cap după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1: „E vina mea, îmi cer scuze suporterilor”. Moment pe tunel cu Andrei Nicolescu

Universitatea Craiova a cedat cu 1-5 pe terenul lui Dinamo în etapa a doua din SuperLiga. Filipe Coelho a reacționat la finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”. Ce a spus antrenorul campioanei României.
Mihai Dragomir
25.07.2026 | 23:32
Filipe Coelho isi toarna cenusa in cap dupa Dinamo Universitatea Craiova 51 E vina mea imi cer scuze suporterilor Moment pe tunel cu Andrei Nicolescu
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Ce a spus Filipe Coelho după Dinamo - U Craiova 5-1. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
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Seară de coșmar pentru Universitatea Craiova. Oltenii au încasat 5 goluri de la Dinamo în etapa a doua din SuperLiga, plecând cu niciun punct de la București. Filipe Coelho a reacționat la finalul duelului de pe „Arcul de Triumf”, asumându-și întreaga vină pentru rezultatul șocant. Ce a spus și despre returul cu Levski.

Concluziile lui Filipe Coelho după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Etapa a doua din SuperLiga a oferit în seara zilei de sâmbătă un rezultat istoric: Dinamo – Universitatea Craiova 5-1. Oltenii au pierdut categoric în deplasare, chiar înaintea returului cu Levski Sofia. Filipe Coelho și-a prezentat scuzele publice față de suporterii echipei sale. „Nu am început bine jocul. Faptul că am primit două goluri arată că am fost mai puţin concentraţi decât adversarii. Am luat roşu, am avut o ocazie prin Matei, nu am marcat. Ulterior a fost mai dificil. În repriza a doua am marcat, dar am primit alte 3 goluri, din faze fixe.

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Avem multe lucruri de îmbunătăţit, la fazele fixe. Trebuie să ne descurcăm mult mai bine. E vina mea, îmi cer scuze suporterilor, merită mai mult de la această echipă. Trebuie să analizăm, trebuie să ne îmbunătăţim. Am folosit jucători care nu au avut înainte şansa de a juca. Le-am dat o şansă.

(n.r: Cine v-a plăcut şi cine nu v-a plăcut?) Nu vreau să vorbesc despre jucători individual. Vom analiza, câştigăm împreună, pierdem împreună, dar unii dintre jucători trebuie să se ridice la un nivel mai bun!”, a spus inițial antrenorul Craivoei.

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Ce a spus Filipe Coelho despre returul cu Levski Sofia

Levski Sofia a jucat și ea sâmbătă seară în campionat, dar a câștigat în deplasare cu 2-1. Filipe Coelho a spus că duelul din Bănie cu campioana Bulgariei este cel mai important de până acum în acest sezon. „Meciul de săptămâna viitoare e cel mai important meci al sezonului pentru noi! (n.r: Nu a fost atât de important meciul ăsta, cu Dinamo, pentru unii jucători?) Poate, am spus ceea ce este. Dacă le spuneam că acest meci e mai important decât meciul cu Levski nu ar fi fost adevărat.

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Dar asta nu înseamnă că trebuie să jucăm așa cum am făcut-o azi. În opinia mea, nu aveam nevoie de un duș rece, dar vom analiza și o vom lua pas cu pas. Îi felicit pe cei de la Dinamo, au fost mai buni decât noi și au meritat cele trei puncte”, a declarat, după meci, Filipe Coelho pentru digisport.ro.

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Filipe Coelho, discuție cu Andrei Nicolescu pe tunel după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Filipe Coelho reacție Dinamo - Universitatea Craiova 5-1
Filipe Coelho și Andrei Nicolescu. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.

După fluierul final, reporterul FANATIK a surprins un moment important pe tunelul de pe „Arcul de Triumf”. Mai exact, Filipe Coelho a fost observat discutând cu Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Cei doi au dialogat preț de câteva minute, timp în care portughezul și-a acoperit gura cu mâna.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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