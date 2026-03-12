Filipe Coelho răspunde afirmațiilor lui Mirel Rădoi despre meritele pentru un eventual titlu și pune accent pe contribuția jucătorilor. Ce a spus despre întâlnirea cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova intră în play-off cu speranțe mari în lupta pentru titlul din SuperLiga, iar conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș a adus și un subiect legat de trecutul recent al echipei. Tehnicianul Filipe Coelho a fost întrebat despre declarația recentă a lui Mirel Rădoi, care afirmase că un eventual titlu al oltenilor ar fi meritul portughezului și al staff-ului său. Răspunsul lui Coelho a fost, însă, unul scurt și categoric.

Filipe Coelho, răspuns direct după declarațiile lui Mirel Rădoi

Antrenorul Universității Craiova nu și-a asumat meritele invocate de Mirel Rădoi și a subliniat că, în opinia sa, succesul unei echipe aparține în primul rând jucătorilor din teren. „Nu, nu este datorită mie, este datorită jucătorilor. E simplu!“, a declarat fără ezitare tehnicianul Craiovei.

Coelho cere concentrare maximă înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș

Antrenorul a subliniat că echipa se pregătește pentru un meci dificil împotriva unui adversar bine organizat, dar are încredere că jucătorii săi pot obține încă trei puncte. Coelho spune că prioritatea este evoluția echipei și controlul jocului, nu poziția din clasament.

„Jucăm împotriva unei echipe bune, care poate evolua în diferite sisteme. Au jucători buni, cu experiență, dar focusul trebuie să fie de partea noastră. Vom încerca să adăugăm alte trei puncte în clasament. Meciul precedent nu contează în acest moment. Sunt agresivi în zona defensivă, cu o bună organizare. Am lucrat în zilele trecute și vom vedea dacă suntem pregătiți de această confruntare. Am încredere în jucătorii mei și sunt sigur că vom da totul.

Ei au jucători care pot fi decisivi. Avem 27-28 jucători care pot juca. Aș vrea să am toți jucătorii la dispoziție ca să joace, dar nu este o scuză. Este una dintre posibilități ca Luca Băsceanu să joace, dar avem și alte variante. Statistica este importantă, dar nu contează chiar atât de mult pentru mine. Circulația balonului contează pe parcursul unui meci. Nu ne uităm pe clasament, ci pe următorul adversar.

Sunt oameni care plătesc salarii ca să se gândească ce este mai bine pentru echipă. Noi, ca echipă, respectăm acest lucru. Sunt aici să pregătesc antrenamentele. Accept regulile. Opinia mea nu este importantă, așa că focusul este doar pe echipă, să ne îmbunătățim jocul, să obținem toate punctele pentru suporteri, pentru oraș. Vom vedea dacă se va schimba mentalitatea celorlalte echipe în play-off. Depinde de mai multe aspecte, dacă joacă acasă, în deplasare. Pentru noi contează să ne controlăm jocul nostru, să fim echilibrați și, în același timp, suporterii să ne ajute în momentele dificile, pentru că acești jucători dau totul și nu există alți jucători care să dea mai mult decât ei“, a mai spus Coelho.

FC Argeș, defensivă de „fier“ în sezonul regular

Deși a intrat în play-off de pe poziția a șasea, FC Argeș a impresionat în sezonul regular prin organizarea defensivă. , o statistică ce arată cât de greu pot fi desfăcuți în apărare.

Practic, în aproape jumătate dintre partidele disputate în campionatul regular, Argeșul a reușit să păstreze poarta intactă. Totuși, la capitolul goluri primite, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, cu câte 27 de goluri încasate, stau mai bine în acest sezon.

Universitatea Craiova are un avantaj important în confruntările directe din acest sezon: a reușit să o învingă de două ori pe FC Argeș! Pe lângă cele două înfrângeri suferite în fața Craiovei, piteștenii au mai pierdut de două ori doar în fața celor de la Rapid București.

Un alt detaliu statistic important pentru olteni este că echipa din Bănie este singura formație din play-off care nu a pierdut niciun meci în sezonul regular împotriva celorlalte adversare din această fază a competiției.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – FC Argeș

, iar suporterii au la dispoziție mai multe variante, în funcție de zona din stadion din care vor să urmărească partida.

Pentru cei care aleg să stea în Peluza Nord, alături de galerie, prețul unui bilet este de 30 de lei. În Peluza Sud, fanii trebuie să plătească 45 de lei. Pentru un loc la Tribuna II, prețul ajunge la 60 de lei.

Cei care vor să urmărească meciul dintr-o zonă premium trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Un bilet la Tribuna VIP costă 150 de lei, iar suporterii care doresc să își asigure și locul de parcare în incinta stadionului pot achiziționa un bilet de parking, disponibil la prețul de 60 de lei.

De asemenea, abonamentele achiziționate pentru sezonul regular rămân valabile și pentru meciurile din play-off. Astfel, fanii care și-au asigurat locul pe stadion încă de la începutul stagiunii vor putea intra la partide fără alte costuri.