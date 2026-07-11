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Universitatea Craiova se pregătește pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa României, programată sâmbătă, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Cluj. La conferința de presă premergătoare partidei, Filipe Coelho a vorbit despre importanța duelului, despre gestionarea lotului și perioada de mercato, însă a oferit și o declarație care va fi cu siguranță pe placul suporterilor olteni

Filipe Coelho a ales Craiova înaintea Portugaliei! Declarație savuroasă înaintea Supercupei

Întrebat și despre eliminarea Portugaliei de la Campionatul Mondial al Cluburilor și despre Cristiano Ronaldo, tehnicianul Universității Craiova a oferit un răspuns care spune multe despre modul în care privește lucrurile de când a ajuns în Bănie.

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Antrenorul portughez a transmis că, în acest moment, întreaga sa atenție este îndreptată către Universitatea Craiova și către jucătorii pe care îi pregătește zi de zi, iar comparația făcută cu Tudor Băluță i-a surprins pe cei prezenți la conferință.

„Este păcat că am fost eliminați de la Mondial (n.r. Portugalia), dar pentru mine este mai importantă Craiova decât Portugalia. Despre Ronaldo? Pentru mine este mai important Băluță decât Ronaldo”, a spus Coelho, spre deliciul celor prezenți.

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Filipe Coleho, mesaj pentru conducere înaintea Supercupei: „Doar așa voi fi cel mai mulțumit!“

Dincolo de declarația care i-a făcut pe toți cei prezenți să zâmbească, antrenorul Universității Craiova a abordat și unul dintre subiectele sensibile ale acestei perioade: fereastra de transferuri. Tehnicianul portughez a recunoscut că își dorește să păstreze actualul lot și a subliniat că stabilitatea grupului este esențială înaintea unui sezon în care oltenii luptă pe trei fronturi.

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„De când am venit aici n-am simțit presiune, pentru că lucrez cu acești jucători speciali și sunt foarte norocos. Am încredere în ei și simt că și jucătorii au încredere în mine, în staff. Apar și momente dificile, este parte din fotbal și apoi, când apar astfel de momente, contează cum gestionăm noi momentele de genul. Nu mă gândesc la viitorul îndepărtat, ci doar la viitorul de mâine. Nu avem timp de relaxare. Nu este ușor să joci în această echipă. Fereastra de transferuri este în continuare deschisă și cred că asta e una dintre cele mai dificile perioade pentru un antrenor, pentru că oricând poți pierde un jucător.

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Suntem cu toții motivați, este foarte important să muncim, iar eu sunt mulțumit de ceea ce oferă jucătorii. Avem anumite lucruri pe care le discut cu Mario, cu conducerea și, dacă nu voi pierde niciun jucător, voi fi cel mai mulțumit. Ca antrenor, trebuie să muncești cu ceea ce ai. Toți jucătorii sunt importanți, cei care eram aici deja, cei care au venit pe parcurs. Nu contează trecutul lor, ci doar să demonstreze acum, la noi“, a mai spus Coelho.

Filipe Coelho anunță schimbări înaintea Supercupei: „Trebuie să avem grijă!“

Tehnicianul campioanei României a prefațat și duelul cu Universitatea Cluj, primul meci cu trofeul pe masă din noul sezon. Coelho a recunoscut că va opera modificări în primul „11”, explicând că programul încărcat și starea fizică a jucătorilor îl obligă să gestioneze atent lotul.

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Antrenorul oltenilor consideră că Supercupa este un obiectiv important, însă a subliniat că echipa se află încă la începutul sezonului și că este nevoie de echilibru în utilizarea jucătorilor.

„Este un meci important pentru noi care ne poate aduce un nou trofeu. Jucăm împotriva unui adversar dificil, dar încercăm să dăm tot ce e mai bun. Trebuie să demonstrăm pe teren că merităm că câștigăm, prin ceea ce avem de făcut. Este important pentru că jucăm în fața propriilor fani, dar este foarte important și că întâlnim o echipă puternică.

Da, vor fi modificări. Trebuie să luăm în considerare că ne aflăm în startul sezonului. Este important să ne îngrijim de jucători, în special de ceea ce ține de partea fizică a lor. Este foarte important de menționat că jucătorii de naționale au venit mai târziu și tot noi am început primii sezonul. Jucătorii noi au fost alături de noi doar în ultima perioadă, așa că trebuie să luăm în considerare toate cele de mai sus. Sunt mulțumit de grupul meu, acum trebuie să intrăm în competiție și să fim atenți la ceea ce vom face pe teren”, a mai spus tehnicianul campioanei României.

Ce se întâmplă în SuperCupa României! Legenda Craiovei a făcut anunțul

, echipa lui Filipe Coelho revine pe plan intern pentru a disputa Supercupa României, meci arbitrat de colegul de partid al lui Emil Boc, contra lui U Cluj. Gică Craioveanu a vorbit despre acest joc și a spus că oltenii vor trimite în teren tot prima echipă, mai ales că joacă cu trofeul pe masă chiar pe „Ion Oblemenco”.

„În Supercupa României cred că va juca cu titularii, iar la returul acestui meci poți să joci și cu echipa a doua după acest rezultat. Supercupa este un trofeu, joci acasă, va fi publicul lângă tine care așteaptă ca echipa să arate bine. Nu văd mari schimbări în primul 11”, a spus inițial Gică Craioveanu, la

12 iulie este data de disputare a Supercupei României

Peste 15.000 de bilete disponibile pentru publicul larg la Supercupa României

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au fost protagonistele luptei pentru trofeele interne în sezonul precedent. , realizând eventul și lăsând formația ardeleană fără niciun trofeu. Supercupa reprezintă acum un nou episod al rivalității dintre cele două formații și prima șansă la un trofeu în noul sezon.

Din capacitatea totală a stadionului „Ion Oblemenco”, de 30.803 locuri, 15.873 de bilete vor fi disponibile pentru publicul larg. Alte 3.111 locuri au fost blocate conform prevederilor Legii 4/2008, în timp ce 1.406 locuri cu vizibilitate redusă nu vor fi comercializate. Totodată, 1.900 de bilete au fost alocate sponsorilor și partenerilor FRF.

Câte locuri vor avea suporterii celor două rivale la Supercupa României

. Alte 326 de locuri au fost repartizate celor două echipe în cadrul protocolului oficial al competiției.

Federația a precizat că biletele din sectoarele dedicate galeriilor vor fi comercializate exclusiv prin intermediul cluburilor, iar suporterii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile publicate de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj pe canalele oficiale de comunicare.

6.253 locuri au la dispoziție suporterii Universității Craiova

au la dispoziție suporterii Universității Craiova 1.934 locuri au la dispoziție fanii Universității Cluj

Cât costă biletele la Supercupa României și ce trebuie să știe suporterii

Prețurile biletelor au fost stabilite la 50 de lei pentru peluze și 100, respectiv 150 de lei pentru locurile din tribune. Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor putea beneficia de bilete speciale în valoare de 10 lei pentru Tribuna I și Tribuna a II-a, cu excepția zonei VIP. Acestea vor putea fi selectate în momentul efectuării comenzii online.

Peluze – 50 lei

– 50 lei Tribune – 100/150 lei

De asemenea, pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum patru bilete. Excepție fac comenzile care includ bilete pentru copii, caz în care numărul maxim de locuri rezervate poate ajunge la cinci.

Accesul pe stadion se va realiza exclusiv în baza unui bilet valid, în format digital sau tipărit, și a unui act de identitate, indiferent de vârsta spectatorului.