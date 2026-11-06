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Filipe Coelho, în ultimele 6 luni de contract cu Universitatea Craiova! „Nu e momentul potrivit să discutăm prelungirea!”

Adrian Baciu
06.11.2026 | 13:15
Filipe Coelho in ultimele 6 luni de contract cu Universitatea Craiova Nu e momentul potrivit sa discutam prelungirea
EXCLUSIV FANATIK
Actualul contract al lui Filipe Coelho pe banca lui U Craiova se apropie de final. Care sunt șansele să se prelungească. Sursa foto: colaj Fanatik
Filipe Coelho, omul care a scris istorie pe banca celor de la U Craiova, aducând în Bănie titlul, Cupa și Supercupa în decurs de câteva luni, se află la final de contract. Ce spune conducerea „Științei” despre situația tehnicianului portughez.
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Filipe Coelho (46 de ani) a fost, de departe, antrenorului sezonul 2025 – 2026 în România. Cu el pe bancă, Universitatea Craiova a revenit în fruntea fotbalului românesc. Oltenii au cucerit „eventul”, campionat și Cupa României, apoi au luat și Supercupa. Și în acest sezon, cu lusitanul pe bancă, campioana impresionează pe plan intern, dar și extern. Coelho este la final de contract cu U Craiova. Ce spune conducerea din Bănie despre viitorul tehnicianului.

Când expiră actualul contract al lui Filipe Coelho pe banca lui U Craiova! „Nu e momentul potrivit să discutăm prelungirea!”

Joi, Universitatea Craiova a făcut un pas important către calificarea mai departe din grupa de UEFA Conference League. Pe arena „Ion Oblemenco”, campioana României a câștigat clar partida cu cea mai bună formație din Albania, campioana en-titre a acestei țări, KF Egnatia, scor 2-0. Cei doi oameni care nu lipsesc de la națională, Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au marcat golurile formației noastre, în minutele 24 și 32. După 3 runde din Conference League, oltenii sunt pe un onorabil loc 8, cu 7 puncte.

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Artizanul acestei echipe incredibile din Bănie, Filipe Coelho, se află la final de contract. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mario Felgueiras, directorul sportiv al campioanei, a fost cel care a dezvăluit acest lucru. Oficialul oltenilor a spus că, în urmă cu un an, contractul lui Coelho avea o opțiune care spunea că înțelegerea se prelungește automat în cazul câștigării titlului.

„(n.r. Filipe Coelho cât mai are contract?) Până în vară (nr. iunie 2027). (n.r. Nu ați început discuțiile cu el?) Nu. Cu Filipe am avut și anul trecut o opțiune: dacă el ieșea campion cu U Craiova, să se prelungească automat. În martie 2026, încă dinainte să știm că ieșim campioni, s-a ajuns la un acord și s-a prelungit contractul. În momentul de față, cu siguranță cel mai important lucru este să continuăm acest moment bun. Nu e momentul potrivit să discutăm prelungirea”, a spus Felgueiras.

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Oficialul oltenilor a spus că prelungirea poate fi discută până la finalul lui 2026. În opinia lui Mario Felgueiras, în acest moment ar trebui să primeze concentrarea totală pe evoluțiile echipei în întrecerile în care este angrenată. O discuție despre contract nu ar fi oportună, pentru moment. „(n.r. E posibil să discutați anul acesta de prelungire?) Eu zic că da. Noi trebuie să discutăm mereu când ne dorim ceva. Eu îl cunosc foarte bine pe Filipe. Repet, dacă am discuta acum de prelungire nu ar fi momentul potrivit”, spune oficialul.

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Care sunt șansele ca Filipe Coelho să continue la U Craiova: „Se simte foarte bine aici!”

Din discursul lui Mario Felgueiras reiese că Filipe Coelho se simte bine în Bănie, iar șansele să continue și din vară sunt importante: „Un lucru e clar pentru mine: Filipe Coelho se simte foarte bine aici! Toată lumea i-a demonstrat susținere. În trecut, când mulți au comentat sau au spus anumite lucruri care nu erau adevărate deloc, râdeam cu el. Asta a fost ideea: întotdeauna să fim uniți, să lăsăm cancan-ul în afara bazei și să continuăm acest proiect în care ne simțim foarte bine. Nu sunt motive să nu îi dăm continuitate”.

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Directorul sportiv de la U Craiova spune că toți cei din conducere insistă pe continuarea cu Filipe Coelho, pentru că acesta „face parte din planurile de continuitate”. „Treaba cu Filipe este clară: noi suntem foarte mulțumiți de el. Este și el. Nu este nicio problemă. (n.r. Șansele sunt 99,99% să prelungiți?) Eu pot să spun că în fotbal lucrurile se schimbă foarte rapid. Aici însă, la Craiova, încercăm să fim echilibrați, să ținem ritmul acesta. Cu siguranță vom alege cel mai bun drum pentru toți și, cu siguranță, Coelho face parte din acest plan”.

Filipe Coelho, la final de contract cu U Craiova! „Nu e momentul potrivit să discutăm prelungirea!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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