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Universitatea Craiova a făcut o repriză secundă excelentă împotriva lui U Cluj în epilogul etapei a 8-a din SuperLiga. Oltenii s-au impus categoric, scor 4-0, după golurile marcate de Assad (2), Screciu și Elisor. La finalul meciului, Bergodi s-a dus la Coelho și i-a reproșat că nu i-a strâns mâna înainte de fluierul de start al partidei.

Filipe Coelho, primele concluzii după Universitatea Craiova – U Cluj 4-0

Universitatea Craiova a profitat de startul foarte slab de sezon al Universității Cluj. Campioana României a învins-o categoric pe echipa lui Cristiano Bergodi și a ajuns la 14 puncte în 8 partide. Coelho a fost mulțumit de jocul echipei sale, mai ales în repriza secundă. „În ultimul meci, nu mă refer la cupă, am fost mai eficienți. Noi ne jucăm jocul, în stilul nostru, pe toate stadioanele, iar astăzi am fost mai eficienți, mai ales în a doua repriză, pentru că în prima repriză cred că ne-am creat câteva ocazii și nu i-am permis adversarului nicio oportunitate.

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De asemenea, am îndeplinit bine planul de joc și cred că este un rezultat corect și clar. Trebuia să luăm cele trei puncte. Îi iubesc pe băieții ăștia, așa cum știți, nu doar când câștigăm îi iubesc. Continuăm să muncim, suntem la început de sezon. E bine că acum avem în sfârșit o săptămână la dispoziție pentru a lucra pe parcursul ei. Până acum, timpul maxim între meciuri a fost de patru zile, iar alteori de trei zile. Acum avem cinci sau șase zile. Va fi bine, pentru că avem nevoie și să ne odihnim. Să ne menținem energia, să continuăm să muncim și asta e tot.

Avem o zi liberă, iar în rest muncă. Este singura cale de a ne îmbunătăți jocul, iar asta se vede pe teren. Astăzi cred că au făcut un meci foarte bun în toate momentele jocului. Dar, bineînțeles, analizăm meciul, vedem ce facem bine și ce putem îmbunătăți. Nu e vorba doar despre rezultate, ci despre evoluție. Întotdeauna există loc de mai bine și trebuie să îmbunătățim anumite lucruri”, a declarat Filipe Coelho.

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Ce s-a întâmplat între Coelho și Bergodi după Craiova – U Cluj 4-0

Cristiano Bergodi s-a dus „glonț” la Filipe Coelho imediat după fluierul de final al meciului din Bănie. Coelho a fost întrebat despre discuția aprinsă pe care a avut-o cu antrenorul lui U Cluj. Italianul i-a reproșat tehnicianului portughez că nu i-a strâns mâna înainte de startul meciului.

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„Din partea mea, nicio tensiune. Știam că o să apară astfel de scene. Nu e nimic special ce aș putea împărtăși. Mi-a spus că nu i-am strâns mâna înainte. Dar eu întotdeauna dau mâna, până acum am făcut-o mereu. În cele cinci meciuri pe care le-am jucat împotriva lor, mereu m-am dus acolo. De data aceasta mi-au oferit tricoul pentru cele 50 de meciuri și alte lucruri de genul acesta. Am pierdut noțiunea timpului, dar eu cred că dau mereu mâna. Nimic special. El a fost supărat, eu i-am explicat punctul meu de vedere, dar nu e nimic grav. Nu cred că trebuie să facem un caz din asta, pentru mine nu a fost ceva semnificativ”, a mai spus Coelho, care , dar și despre

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„La Rus, cu siguranță va fi vorba de mai mult timp. În privința lui Baiaram, rămâne de văzut. Vom vedea mâine cu departamentul medical, acum sunt pe mâna medicilor. O să văd când își vor reveni, dar Rus, cu siguranță, în următoarele două meciuri sau chiar mai mult, va lipsi. Va fi dificil”, a spus Coelho.

„Nu este jucătorul meu (n.r. Cordea). Eu vorbesc doar despre jucătorii mei. Îi apreciez pe jucătorii mei, apreciez modul în care jucăm și sunt foarte mulțumit de ei, de ce am făcut astăzi, iar asta este cel mai important”, și-a încheiat discursul antrenorul Universității Craiova.