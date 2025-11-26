ADVERTISEMENT

Filipe Coelho, noul tehnician al Universității Craiova, a crescut admirându-l pe Luis Figo, a fost prezent la o ediție a Cupei Mondiale și acum a ajuns în Bănie, unde l-a înlocuit pe Mirel Rădoi. El promite „că-și va da viața” pentru noua sa echipă, chiar dacă nu consideră că este „piesa“ cea mai importantă.

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prioritizat antrenoratul, nu cariera de jucător

pentru fanii Superligii, într-un interviu pe care l-a acordat după , 2-1 cu FC Argeș.

S-a născut în Lisabona, iar de la vârsta de șase ani a început să urmărească intens fotbalul. De la 17-18 ani, Coelho a renunțat la ideea de a deveni un jucător cunoscut și a început să pună accent mai mult pe antrenorat. Acum, Coelho se poate lăuda UEFA A, UEFA B, licența PRO.

„Mi-am început cariera de antrenor când aveam 22 sau 23 de ani, deci acum 22 de ani. Dar cred că la 17-18 ani am început să gândesc ca un antrenor, mai mult decât ca un jucător de fotbal. Am jucat în liga a doua în Portugalia și știam că nu voi atinge un nivel înalt. Așa că, în acel moment, am început să mă întreb: „De ce m-a întrebat antrenorul asta?”. Cred că la 17-18 ani a fost momentul cel mare. Am spus „Nu, voi rămâne aici, dar gândesc mai mult ca un antrenor”. Și după aceea am făcut facultatea ca profesor de sport, am început să iau UEFA A, UEFA B, licența PRO. Astfel de lucruri. Și asta e tot“, a declarat Filipe Coelho, pentru

Paulo Bento, un model de urmat în viziunea lui Filipe Coelho: „Este un tip uimitor!“

Filipe nu vorbește prea mult despre sine, ca antrenor, ci preferă ca jucătorii să îl definească prin ceea ce fac. Calmitatea este punctul său forte, iar încrederea pe care o are în proprii săi jucători o evidențiază aproape la fiecare intervenție publică.

„Cred că cei în măsură să vorbească despre asta sunt jucătorii. Dar, din punctul meu de vedere, cred că sunt genul de persoană care încearcă să le ofere jucătorilor toate informațiile despre adversari. Încerc să-i ajut pe toți jucătorii. Încerc să fiu corect cu toți. Nu-mi este ușor să vorbesc despre mine ca antrenor, poate că jucătorii te pot ajuta mai bine decât mine“, a mai spus Coelho.

Un rol important în drumul său l-a avut Paulo Bento, tehnicianul portughez alături de care a lucrat mulți ani, atât la cluburi cât și la nivel internațional: „Paulo a fost un tip special în viața mea. Am învățat multe, mai ales ca om, ca lider. Este un tip uimitor. Este ușor să-l urmărești, pentru că este un adevărat lider. Adică, nu are nevoie să țipe sau lucruri de genul acesta. E ușor să-l urmărești, pentru că tot ce face este corect. Este un tip foarte respectuos. Acesta este unul dintre lucrurile care sunt importante pentru mine. Am învățat multe cu el. Aceste lucruri și chiar cum putem gestiona personalitățile, pentru că a lucrat și lucrează, ca jucător și ca antrenor, cu o mulțime de jucători uimitori. Nu este ușor să gestionezi personalitățile și astfel de lucruri într-un vestiar. A făcut astfel de lucruri foarte, foarte bine“.

Guardiola și Klopp, în lista tehnicienilor îndrăgiți de Filipe Coelho

Întrebat dacă, în afara lui Paulo Bento, există și alți tehnicieni care l-au inspirat de-a lungul carierei, Filipe Coelho a oferit un răspuns care conturează clar profilul său de antrenor preocupat permanent de evoluție. Portughezul spune că urmărește atent tot ce fac „cei mai buni antrenori ai momentului”, iar printre reperele sale se numără nume grele din fotbalul mondial: Pep Guardiola și Jürgen Klopp.

„Am încercat să văd toți cei mai buni antrenori din acest moment. Desigur, este normal… Îmi plac Guardiola, Klopp. Mulți antrenori foarte buni. Încerc să văd ce fac. Și după aceea, trebuie să înțeleg dacă este posibil să aduc astfel de lucruri pentru echipa mea sau pentru stilul meu sau nu. Pentru că trebuie să mă adaptez. Paulo Bento este unul dintre ei. Paulo Fonseca este un antrenor portughez care îmi place, de asemenea. Încerc să învăț de la toți pentru a fi mai puternic și mai pregătit pentru viitor“, a mai menționat antrenorul Științei.

Filipe Coelho a antrenat jucători de top de la foste câștigătoare de Liga Campionilor

Vorbind despre experiența trăită la Campionatul Mondial din Qatar, Filipe Coelho nu își ascunde entuziasmul. Tehnicianul portughez consideră perioada petrecută alături de naționala Coreei de Sud drept una dintre cele mai importante etape ale carierei sale: „A fost uimitor! Am stat în Coreea de Sud patru ani și patru luni și am lucrat cu jucători foarte, foarte buni”, mărturisește acesta.

Printre fotbaliștii pe care i-a pregătit se numără nume importante ale fotbalului asiatic și mondial: Kim Min-jae (Bayern München), Son Heung-min, Kang-in Lee (Paris Saint-Germain) sau Lee Jae-sung (Mainz). Coelho spune că a ales să-i evoce pe acești jucători pentru că au întruchipat perfect seriozitatea și disciplina specifică culturii sud-coreene. „Cultura coreeană este extrem de profesionistă. A fost una dintre cele mai frumoase călătorii din viața mea”.

Coelho, impresionat de suporterii Universității Craiova: „Aș vrea să fie ca un jucător în plus“

Chiar dacă nu cunoștea prea bine campionatul românesc, tehnicianul oltenilor a menționat că experiența directă trăită la Craiova l-a surprins plăcut: „Oamenii sunt uimitori. Stadionul, atmosfera, totul a fost foarte bine. Am mulțumit fanilor în conferință și o fac din nou: au susținut echipa din primul până în ultimul minut”.

Portughezul a remarcat imediat atmosfera fantastică de pe „Ion Oblemenco”: „Le place fotbalul. Asta vreau să transmit jucătorilor: să jucăm cu ADN-ul nostru, din exterior spre interior. Să jucăm cu inima. Trebuie să luăm decizii, trebuie să ne folosim mintea. Iar în tot acest proces, suporterii joacă un rol esențial! Aș vrea să fie ca un jucător în plus. Știu că se spune ‘al 12-lea jucător’, dar eu vreau să fie primul jucător al echipei. Pentru asta, trebuie să jucăm bine și să-i facem să fie alături de noi” .

Filipe Coelho le face o promisiune impresionantă suporterilor Universității Craiova

Noul tehnician al Craiovei nu s-a ferit nici de vorbele „mari“ și le-a făcut o promisiune impresionantă atât fanilor, cât și tuturor celor din conducere.

„Îmi voi da viața pentru acest club. Cu siguranță! Voi face tot posibilul. Sunt aici să ajut. Sunt aici să fiu încă un om care să ajute clubul. Și îmi voi da viața pentru club. Datorită oamenilor care lucrează cu mine, cu tot respectul, oamenii din bucătărie până la președinte, toți oamenii fac tot ce pot pentru ca eu să am toate condițiile să ajut echipa. Și asta pot promite. Voi face tot ce pot pentru oraș și pentru club.

Nu mi-e frică de nimic. Sunt motivat, ți-am spus deja. Nu simt nicio presiune, pentru că îi cunosc pe jucători. Am încredere în acești jucători. E normal ca uneori fanii să nu fie fericiți. Și în acele momente aș vrea să le spun să ne ajute, pentru că în momentele dificile avem nevoie de mai mult ajutor. Desigur, știu că fanii vor să câștige. Nimeni nu vrea să câștige mai mult decât noi. Dar uneori pasăm mingea înapoi și știu că băieții vor să paseze mingea în față. Este normal și respect asta. Vă rugăm să ne susțineți până la sfârșitul meciului. Și împreună vom fi o echipă puternică. Nu am nicio îndoială în privința asta“, a mai spus antrenorul Craiovei.

Despre filosofia sa de joc, Filipe Coelho nu lasă loc de interpretări: este un antrenor orientat spre posesie și control. Totuși, Coelho recunoaște că fotbalul modern nu mai permite o abordare unilaterală.

„Îmi place ca echipa mea să aibă mingea, să controlăm adversarul cu posesia cât mai mult posibil și să ne creăm multe ocazii. În zilele noastre este foarte important să ne apărăm bine. Toate echipele au puncte forte, iar noi trebuie să găsim echilibrul. Uneori jocul îți cere lucruri diferite. Trebuie să avem capacitatea de a ne apăra bine, să reacționăm rapid, să facem și alte lucruri. Trebuie să pregătesc echipa pentru toate momentele”, a adăugat Filipe Coelho.