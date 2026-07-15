Sport

Filipe Coelho, moment special cu fanii Universității Craiova! Replica antrenorului a stârnit hohote

Filipe Coelho a avut parte de un moment special cu fanii Universității Craiova. Tehnicianul portughez a avut o replică care a stârnit hohote de râs.
Tibi Cocora
15.07.2026 | 12:45
Filipe Coelho moment special cu fanii Universitatii Craiova Replica antrenorului a starnit hohote
SPECIAL FANATIK
Filipe Coelho, moment special cu fanii Universității Craiova! Replica antrenorului a stârnit hohote. Foto: Colaj Fanatik
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Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din fotbalul românesc. Oltenii s-au impus atât în SuperLiga, cât și în Cupa României, iar noul sezon a început excelent: Supercupa a fost câștigată. Totodată, formația din Bănie a obținut o victorie la scor în primul tur preliminar UEFA Champions League, 4-1, contra ML Vitebsk.

Filipe Coelho, moment special cu fanii Universității Craiova

Returul cu ML Vitebsk este programat miercuri, 15 iulie, de la ora 20:30, iar stadionul „Ion Oblemenco” se anunță arhiplin. Datorită celor trei trofee câștigate în perioada petrecută la „Știința”, Filipe Coelho a devenit extrem de iubit, iar acest lucru se vede cu fiecare ocazie.

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După conferința de presă premergătoare meciului cu ML Vitebsk, Filipe Coelho a fost solicitat de suporteri pentru fotografii, iar răspunsul a fost unul pozitiv. Mai mult decât atât, tehnicianul a primit cadou o eșarfă din partea fanilor, iar replica sa a adus aminte și de mandatul lui Mirel Rădoi.

Mai exact, Rădoi a primit o eșarfă din partea fanilor când se afla la Universitatea Craiova, însă mandatul său nu a fost dus la capăt. Pentru a evita o astfel de situație, Filipe Coelho a spus, spre amuzamentul tuturor, că nu este sigur dacă să primească sau nu cadoul: „Nu știu dacă trebuie să primesc eșarfa, cel de dinaintea mea (n.r. Mirel Rădoi), în noiembrie… știți ce a pățit”.

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Filipe Coelho, favoritul fanilor din Bănie

Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 2 preliminar UEFA Champions League

Universitatea Craiova s-a impus fără probleme în meciul tur contra ML Vitebsk, scor 4-1, iar calificarea în turul 2 a devenit o formalitate. După meciul cu bielorușii, oltenii vor da peste Levski Sofia în drumul lor spre grupele UEFA Champions League. FANATIK a prezentat toate detaliile despre acest duel.

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