Filipe Coelho, moștenire grea la Universitatea Craiova: “Mirel Rădoi are o carismă incredibilă! El nu ştia cine e fostul antrenor”

Managerul sportiv de la Universitatea Craiova, Mario Felgueiras, a oferit detalii extrem de interesante despre modul în care conaționalul său, Filipe Coelho, s-a adaptat la echipa din Bănie, în fotbalul românesc și, în general, în viața de zi cu zi din România. De ce a fost greu de gestionat pentru lusitan moștenirea numită ”Mirel Rădoi”.

Filipe Coelho, moștenire grea la Universitatea Craiova: “Mirel Rădoi are o carismă incredibilă!”

Pe 11 noiembrie 2025, portughezul Filipe Coelho (45 ani) era numit în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova. Clubul olteanu a oferit informați pe pagina oficială de Facebook. Lusitanul venea să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi, plecat după un eșecu, 1-2, cu UTA.

În intervenția sa de marți, 10 februarie, de la FANATIK SUPERLIGA, faptul că, pentru Filipe Coelho, a fost greu de gestionat moștenirea numită ”Mirel Rădoi”.

”(n.r. Coelho a venit după un antrenor foarte iubit) Da, da. Mirel, toată lumea știe, știți și voi, are o carismă incredibilă. Prima dată când am vorbit cu Mirel, a fost ceva care m-a încântat. A fost un lucru care m-a cucerit. Numele lui în România vorbește deja în sine, adică ce a fost ca jucător, ca lider, ca antrenor, ca conducător. E normal ca, după plecarea lui, să rămână ceva greu de…”, spune Felgueiras.

Filipe Coelho nu a știut cine a fost predecesorul său la U Craiova

nu a știut pe cine înlocuiește la echipă. Spune că, astfel, pentru Filipe Coelho a fost mai ușor să se acomodeze.

”În momentul în care Mirel a luat decizia de a pleca, eu știam că vine o perioadă dificilă. Am preferat să ne asumăm. (n.r. cum a gestionat Filipe Coelho ”fantoma” lui Mirel Rădoi?) Eu cred că a gestionat bine pentru că nici nu avea ideea cine e fostul antrenor. Dacă noi nu îi spuneam, el nu știa.

Cum nu a știut despre cine a fost Mirel Rădoi, asta l-a ajutat la început. El nu știa contextul din trecut. Și a fost primul meci la Pitești (n.r. cu FC Argeș, la Mioveni) unde echipa a câștigat”, mai spune oficialul din Bănie.

În privința adaptării lui Coelho în România, Mario Felgueiras spune că lucrurile au decurs pozitiv, iar tehnicianul portughez se simte bine la noi în țară. ”Îi place foarte mult România. Se simte cumva, nu ca acasă, dar se simte într-o țară în care nu are nicio problemă. Merge și la masă, e apreciat de toți când apare în oraș”.