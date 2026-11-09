Filipe Coelho, motiv de contre după ce Universitatea Craiova a devenit lider: „Dominăm!” / „A venit după Rădoi, n-a schimbat nimic”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în SuperLiga după remiza cu CFR Cluj, scor 0-0, însă prestația oltenilor a provocat o dezbatere aprinsă la FANATIK SUPERLIGA! Marius Mitran a susținut că formația din Bănie domină fotbalul românesc și că punctul obținut în Gruia este unul important, în contextul programului infernal. În schimb, Vivi Răchită a contestat meritele lui Filipe Coelho, afirmând că portughezul nu a schimbat nimic din ceea ce a construit Mirel Rădoi. Cristi Balaj a intervenit și i-a răspuns fostului fundaș, apărând activitatea actualului antrenor al Universității Craiova.

Filipe Coelho a împărțit opiniile după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

, scor 0-0, și a urcat pe prima poziție în clasamentul SuperLigii. Rezultatul a venit după o perioadă extrem de solicitantă pentru formația pregătită de Filipe Coelho, care a evoluat în campionat și în Conference League la intervale foarte scurte.

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a lăudat parcursul oltenilor și a explicat de ce consideră că punctul obținut în Gruia reprezintă un rezultat pozitiv. Jurnalistul a subliniat că Universitatea Craiova nu trebuie judecată exclusiv prin prisma unui singur meci, ci prin rezultatele înregistrate în ultimul an.

„E de ajuns și un punct. E echipa superlativă a fotbalului românesc, Universitatea Craiova. Nu doar că e pe locul 1 sau că e singura în cupele europene ori că are cea mai bună apărare și cel mai bun atac. Domină Craiova fotbalul românesc de un an și ceva. Mi-a plăcut rezultatul și felul în care au supraviețuit după 29 de meciuri în trei luni și un pic. A fost meci la 65 de ore după un meci greu, solicitant, în grupa de Conference League”, a declarat Marius Mitran, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mitran a apreciat și abordarea tactică a lui Marius Șumudică, antrenorul celor de la CFR Cluj, considerând că acesta a reușit să obțină rezultatul urmărit: „Aseară, Șumi a luat tactic un punct”, a completat jurnalistul.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită l-a atacat pe Filipe Coelho: „A venit după Rădoi și n-a schimbat absolut nimic!”

Vivi Răchită a avut, însă, o perspectivă complet diferită asupra performanțelor Universității Craiova. Fostul fundaș a susținut că Filipe Coelho a preluat o echipă deja construită de Mirel Rădoi și că nu a adus modificări importante în organizarea jocului. Răchită a criticat inclusiv felul în care portughezul a gestionat partida cu CFR Cluj, considerând că ar fi trebuit să încerce o formulă cu doi atacanți în fața defensivei aglomerate a ardelenilor.

ADVERTISEMENT

„Eu zic doar că Coelho a venit după Rădoi și n-a schimbat absolut nimic: sistem de joc, jucători, nimic. Aseară, când CFR joacă 5-4-1, nu joci și tu măcar zece minute cu două vârfuri? Ai făcut trei schimbări, îl ții pe Nsimba pe margine. Uite Elisor, ce a făcut? A venit după Mirel? Da. A schimbat sistemul de joc? Nu. A adus jucători buni? Nu”, a spus vehement Vivi Răchită.

Vivi Răchită îl consideră pe Mirel Rădoi peste Filipe Coelho

În continuarea intervenției sale, Vivi Răchită a făcut o comparație directă între Filipe Coelho și Mirel Rădoi. Fostul fotbalist a afirmat că îl consideră pe Rădoi un antrenor mai bun, chiar dacă Universitatea Craiova a obținut rezultate importante și sub comanda tehnicianului portughez.

ADVERTISEMENT

„Are cel mai bun management sportiv din România? Are. Anul trecut s-a bătut cu echipa familiei Flintstone, dinozaurii de la U Cluj. Nu a avut cu cine să se bată, iar anul ăsta se bat singuri, nu are cu cine. Dinamo n-are lot, ce să mai. Are antrenor, dar atât. Cred că tot Craiova va lua titlul. La final, dacă ia al doilea titlu la rând, îi dau felicitări lui Mihai Rotaru, pentru managerul anului”, a continuat Răchită.

Acesta a invocat și unele rezultate europene pentru a-și susține punctul de vedere: „A avut două examene importante în Europa, Levski și Ararat, și le-a pierdut pe ambele. Anul trecut a pierdut la AEK calificarea. A făcut două schimbări proaste. Acum a bătut-o pe Egnatia, hai… Eu zic că Mirel Rădoi e un antrenor mai bun decât Filipe Coelho. A câștigat tot pe o structură formată de alții”, a concluzionat Vivi Răchită.

Cristi Balaj i-a răspuns lui Vivi Răchită: „Se contrazice! Craiova are șapte puncte în Europa”

Cristi Balaj a intervenit în dezbatere și a contestat argumentele prezentate de Vivi Răchită. Fostul arbitru a subliniat că Filipe Coelho trebuie evaluat și prin prisma rezultatelor europene, nu doar a situației din campionatul intern. Balaj a amintit că , performanță care, în opinia sa, nu poate fi ignorată.

„Vivi se contrazice. A zis că un merit are, că nu a stricat ce era înainte. Legat de ce zice el, contează și în ce competiții participi. Să recunoaștem că în SuperLiga contracandidatele suferă, dar nu putem spune nimic când în Europa are șapte puncte în trei meciuri”, a declarat și Cristi Balaj

Cristi Balaj consideră că Universitatea Craiova a întâlnit în Gruia un adversar foarte bine organizat. Potrivit acestuia, CFR Cluj a reușit să le pună oltenilor probleme prin așezarea tactică, însă formația lui Filipe Coelho și-a creat două ocazii importante.

„Aseară, la cum a aranjat Șumudică echipa, a fost cel mai greu meci pentru Craiova. Veneau după zile cu meci important cu Egnatia, pentru că trebuiau să câștige. Cu toate că și-a așezat echipa bine în teren Șumudică, Craiova a avut două ocazii importante și trebuie să remarcăm portarul CFR-ului pentru intervențiile bune. Dacă s-ar fi înscris la una din cele două ocazii, sunt convins că discursul lui Vivi ar fi fost diferit”, a punctat Cristi Balaj.

Marius Mitran a comparat parcursul Universității Craiova cu sezonul precedent

În dezbaterea de la FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a adus în discuție și cifrele înregistrate de Universitatea Craiova în actuala stagiune. Jurnalistul a susținut că oltenii au un parcurs superior celui din perioada similară a sezonului trecut, atât prin punctele acumulate, cât și prin poziția ocupată în clasament.

„La actuala lor linie de clasament sunt net superiori sezonului în care au luat tot. Au patru puncte în plus, trei poziții mai bune față de anul trecut în aceeași perioadă, stă mai bine și în Conference League”, a afirmat Marius Mitran.