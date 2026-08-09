Filipe Coelho nu-și face griji după U Craiova – FC Argeș 0-1: „Sunt mândru! Am făcut un meci foarte bun”

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Filipe Coelho (45 de ani) nu a obținut cele mai bune rezultate alături de Universitatea Craiova în noul sezon, însă nu își face niciun fel de probleme înaintea returului extrem de important din UEFA Europa League. Chiar dacă oltenii au pierdut contra lui FC Argeș, antrenorul portughez este de părere că are totul sub control.

Filipe Coelho rămâne optimist după U Craiova – FC Argeș 0-1

După ce a pierdut rușinos în derby-ul cu Dinamo, Craiova lui Filipe Coelho a suferit un nou eșec. Campioana României În ciuda celui de-al doilea eșec din 4 meciuri de campionat, tehnicianul oltenilor nu-și face probleme pentru următorul meci, care va fi extrem de important.

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Chiar dacă echipa sa nu a înscris, el rămâne optimist chiar și din punct de vedere ofensiv. Lusitanul s-a arătat mândru de jucătorii săi, care au reușit să aducă de foarte multe ori mingea în fața porții, „Ne-am creat multe ocazii și sunt foarte mândru de jucătorii mei. Nu este ușor să joci împotriva unei echipe care se apără atât de mult. Din păcate, nu am marcat. Rezultatul este slab, evident, dar cred că am făcut un joc bun. Jucătorii și-au dat viața pe teren, au încercat totul. Ne-am construit multe ocazii și pentru asta sunt mândru.

Cred că la ultimul meci am marcat fără ca adversarul să fi atins mingea. Am luat gol la primul și singurul șut pe poartă, dar asta face parte din fotbal. Nu am de ce să mă plâng, eu cred că am făcut un meci foarte bun, cu mici minusuri în ultima treime. E doar o chestiune de timp până începem să marcăm. Am avut meciuri câștigate cu 4-0. Și azi am încercat totul, cu diverse combinații. Nu sunt îngrijorat înainte de meciul cu KuPS.

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Niciodată n-am vorbit despre arbitri. Eu respect pe toată lumea și așa voi face în continuare. Nu am nimic de zis despre arbitraj. Voi ar trebui să fiți cei care să analizați ceea ce s-a întâmplat. Assad și Romanchuk trebuie să se îmbunătățească pe partea fizică. Să vedem dacă vor putea juca în următorul meci. L-am introdus pe Băluță pentru a plimba mai mult mingea. Apoi am încercat și cu doi atacanți. Am încercat tot ce puteam, dar nu am marcat. Cel mai important este să marchezi, iar astăzi am ratat multe ocazii. Meciul de la KuPS este foarte important. Suporterii sper să fie alături de noi pentru că împreună suntem mai puternici. Vrem să avansăm în Europa League”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport, după U Craiova – FC Argeș 0-1.

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Oltenii și-au pierdut răbdarea! Zeci de comentarii negative la adresa lui Coelho

Iuți la mânie, fanii Universității Craiova au luat cu asalt secțiunea de comentarii după un nou eșec al favoriților în acest sezon. , în ciuda faptului că antrenorul lusitan a adus în Bănie titlul și Cupa României în stagiunea recent încheiată.

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De asemenea, nici jucătorii nu au scăpat, iar printre „clienți” s-au numărat vedete precum Ștefan Baiaram și Tudor Băluță. Nu doar rezultatele îi frustrează pe fani, ci modul în care Universitatea Craiova se exprimă pe teren: „Chiar și dacă întorceam rezultatul, Coelho tot trebuie să plece!”, este părerea unuia dintre suporteri.