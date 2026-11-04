Filipe Coelho zâmbește înainte de Universitatea Craiova – Egnatia! Vești bune la antrenament. Galerie foto

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Puțin mai mult de 24 de ore ne mai despart până la întâlnirea Universitatea Craiova – Egnatia, iar campioana României a susținut antrenamentul oficial. La ședința de pregătire, Filipe Coelho a avut la dispoziție toți jucătorii din lot.

Universitatea Craiova, antrenament oficial înaintea meciului cu Egnatia

Universitatea Craiova este cu gândul la jocul împotriva formației albaneze Egnatia, joi, 5 noiembrie, ora 22:00, din etapa a 3-a a grupei de Conference League. Iar veștile pentru Filipe Coelho sunt excelente, deoarece nu mai are niciun fotbalist absent.

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Reveniți după accidentări de durată, atacantul Monday Etim, fundașul Adrian Rus și portarul Pavlo Isenko s-au antrenat cot la cot alături de coechipierii lor. Chiar dacă sunt șanse mici ca ei să fie folosiți în jocul de mâine, întoarcerea celor trei este de bun augur pentru tehnicianul portughez.

În ciuda ploii care a căzut la Craiova, antrenamentul oficial s-a desfășurat într-o atmosferă destinsă. Jucătorii au răspuns pozitiv la tot ce le-a cerut staff-ul tehnic, iar Filipe Coelho a fost surprins zâmbind în mai multe rânduri și chiar glumind cu elevii săi.

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Asistență redusă la Universitatea Craiova – Egnatia

Meciul , din etapa a 3-a a grupei de Conference League, se va disputa joi, 5 octombrie, de la ora 22:00, și va fi condus de o brigadă de arbitri din Scoția, avându-l la centru pe Donald Robertson. Acesta va fi ajutat de asistenții Ross Macleod și Calum Spence, iar arbitru de rezervă a fost delegat Colin Steven. În camera VAR se vor afla Steven McLean și Duncan Williams.

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În ciuda faptului că oltenii au un parcurs excelent și au acumulat patru puncte în grupa de Conference League, interesul pentru duelul cu albanezii este destul de scăzut. Din informațiile obținute de FANATIK, cu două zile înaintea meciului , care se adaugă celor 7.000 comercializate la pachet cu partida împotriva celor de la Getafe, din prima etapă.

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Chiar dacă la acest moment totalul este de 11.000 de tichete vândute, oficialii campioanei României speră ca, în ciuda vremii neprielnice, pe stadionul ”Ion Oblemenco” să fie prezenți în jur de 17-18.000 de spectatori.