Filipe Coelho, poker face și după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4: „Nu am timp să mă relaxez!”

Universitatea Craiova are două victorii din tot atâtea meciuri jucate în Cupa României Betano și are șanse foarte mari la calificarea în faza sferturilor de finală. După ultimul fluier de la Ploiești, Filipe Coelho a avut un nou discurs ferm, la subiect și abia dacă a schițat un zâmbet. Portughezul a menționat că lipsa de timp între meciuri nu-i permite mai multă relaxare.

Filipe Coelho rămâne în „gardă“ și după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

nu i-a adus prea multe zâmbete pe chip lui Filipe Coelho, cel care a menționat că timpul de relaxare este ca și inexistent atât pentru el, cât și pentru jucători și ceilalți membri din staff-ul tehnic.

„Pentru mine, toți jucătorii sunt importanți. Pentru acest meci, acesta a fost cel mai bun „11“ pe care puteam să-l trimit în teren. E normal să vorbesc cu jucătorii înainte de partide, să îmi dau seama de starea fiecăruia. Cu Romanchuk am lucrat și tactic, nu spun mai multe. Băieții muncesc din greu. Îi văd la antrenamente, îi simt și am mare încredere în ei. Îmi place cum lucrează.

Luăm fiecare meci în parte, indiferent de competiție. Despre CFR vorbim de mâine, acum ne bucurăm de victorie, încercăm să ne recuperăm. Avem timp scurt între meciuri, ajungem acasă la 5-6 dimineață, dar acum ne relaxăm un pic, iar de mâine trecem la treabă. Este mult mai bine să fii jucător decât antrenor. Nu am timp ca antrenor să mă relaxez. Nimeni nu are timp de multă pauză, jucăm din trei în trei zile. De la jucători, la staff și medici, nimeni nu are timp prea mult de relaxare“, a declarat Filipe Coelho, antrenorul Craiovei.

Universitatea Craiova e la mâna ei! Rezultatul de care au nevoie oltenii în meciul cu FCSB

Universitatea Craiova a obținut două victorii din tot atâtea meciuri jucate în Cupa României, cu Sănătatea Cluj și Petrolul, iar oltenii au șanse destul de bune la o calificare în fazele superioare. Totuși, pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de un rezultat pozitiv în ultima partidă cu FCSB.

Concret, cu un egal în fața rivalilor din Capitală, Universitatea Craiova merge în sferturile de finală, întrucât roș-albaștrii au doar 3 puncte, UTA are 4 puncte, iar Gloria Bistrița are 3, iar cele două se vor duela în ultima etapă. Petrolul și Sănătatea Cluj sunt out din competiție.

Cum se califică Universitatea Craiova în sferturi:

• Victorie cu FCSB: calificare de pe primul loc

• Egal cu FCSB: calificare de pe primul sau al doilea loc

• Înfrângere cu FCSB: locul 2 sau 3, în funcție de rezultatul din Gloria Bistrița – UTA. Pentru ca oltenii să meargă în sferturi, arădenii nu trebuie să învingă.

Bătaie mare pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei României

ale Cupei României. Astfel, echipe de top din Superliga României riscă să rateze fazele superioare. FCSB mai are șanse extrem de mici să prindă un bilet în top 8.

Criteriile de departajare din grupele Cupei României:

1. Numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte;

2. Golaverajul mai bun din meciurile directe;

3. Numărul mai mare de goluri marcate în partidele directe;

4. Golaverajul general mai bun;

5. Numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile;

6. Locul mai bun în clasamentul academiilor;

7. Meci de baraj.

Astfel, în acest sezon sunt șanse foarte mici să avem nevoie de un meci de baraj care să decidă echipele calificate în sferturile de finală. Clasamentul academiilor a fost introdus de FRF pentru a nu se repeta scenariul din sezonul trecut, când între echipe a existat egalitate perfectă.