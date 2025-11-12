Filipe Coelho, prezentat oficial la Universitatea Craiova! „Mi-am făcut temele. Știu de Craiova Maxima”. Update

Filipe Coelho, prezentat oficial la Universitatea Craiova! Conferința de presă va fi la ora 12:00. FOTO: Fanatik

Univeristatea Craiova a anunțat că Filipe Coelho (45 de ani) va fi noul antrenor principal. Lusitanul este alegerea lui Mihai Rotaru, după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia la finalul meciului cu UTA, pierdut de olteni cu scorul de 1-2.

Filipe Coelho (45 de ani) vorbește în premieră în calitate de antrenor al Universității Craiova. La conferința de presă asistă și managerul sportiv al oltenilor, Mariu Felgueiras.

„Mă simt foarte fericit, sunt foarte emoționat să fiu într-o așa echipă mare cum este Universitatea Craiova. Sper să construim ceva special pentru această echipă, avem nevoie de toți oamenii pentru a reuși.

Mi-am făcut temele înainte, știu că era o mare echipa, Craiova Maxima, au jucat împotriva Benfica în anii 80. Știu că în ultimii ani clubul a investit foarte mult pentru a deveni campioni iar.

M-am uitat la echipă, să văd cum joacă, care este atmosfera, este important să știi cu cine o să lucrezi. Lucrăm pentru a definitiva staff-ul, în câteva zile o să facem și anunțul privind staff-ul.

Trebuie să fim o echipă puternică, am convingerea că împreună o să reușim acest lucru, având o motivație puternică.

Eu nu pot să promit titlul, vă promit doar că vom fi concentrați să luăm trei puncte meciul următor și să câștigăm fiecare meci.

Știu despre rivalitățile cu echipele din București, dar cel mai important este să ne concentrăm pe munca noastră, pe dezvoltarea clubului și să performăm în acest sens”, a declarat Filipe Coelho.

Universitatea Craiova îl prezintă pe Filipe Coelho, noul antrenor principal

Filipe Coelho revine așadar ca principal pe banca unei echipe după opt ani de zile. Universitatea Craiova va fi prima sa formație antrenată după Vilafranquense, pe care a părăsit-o în decembrie 2017. De atunci, portughezul a mai fost secund la Dangdai și naționalele din Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.

Clubul patronat de Mihai Rotaru a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că Filipe Coelho va fi prezenat oficial în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc miercuri, 12 noiembrie, de la ora 12:00, și care va fi transmis live.

„Conferința de prezentare a noului nostru antrenor principal, Filipe Coelho va avea loc mâine, de la ora 12:00. Conferința de presă va fi LIVE pe pagina noastră de Facebook”, a scris U Craiova, pe Facebook.

Formația din Bănie nu a dezvăluit cine va sta alături de tehnicianul lusitan la conferința de prezentare, dar, foarte probabil se va afla și conaționalul său Mario Felgueiras. să găsească un nou antrenor.

Ce obiective are Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Filipe Coelho va avea o toamnă plină la Universitatea Craiova, cu meciuri din trei în trei zile. În SuperLiga, trupa din Bănie este pe locul 4, cu 29 de puncte, la 6 lungimi în spatele liderului Rapid. Lusitanul poate debuta pe banca alb-albaștrilor la partida de la Mioveni, cu FC Argeș, programată vineri, 21 noiembrie, de la ora 20:30.

În acest moment, Universitatea Craiova este implicată și în lupta pentru calificarea în „primăvara europeană”. oltenii sunt pe locul 20, cu 4 puncte. Ei mai au de jucat cu Mainz și Sparta Praga, acasă, și cu AEK Atena, în deplasare.

Presa din Portugalia a comentat venirea lui Filipe Coelho la Craiova

Portughezul rămâne însă un nume obscur ca antrenor principal. Nici măcar presa din Portugalia nu i-a scris numele când a venit vorba despre instalarea sa pe banca Universității Craiova.

Portughezii de la au folosit sintagma „fostul secund al lui Paulo Bento”, cu referire la lusitanul căruia Filipe Coelho i-a fost secund la Dangdai, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.

„Oficial: fostul secund al lui Paulo Bento va antrena în România”, au titrat portughezii. „Filipe Coelho, care are experiențe ca antrenor principal la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense, o va antrena pe Universitatea Craiova”, mai scrie A Bola