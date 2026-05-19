Interviu profund – Filipe Coelho, vorbele de duh și filosofia de antrenor care au făcut Universitatea Craiova campioană: “Jucătorii români au nevoie de dragoste. Drumul contează mai mult decât destinația”. Ce l-a emoționat cel mai tare în Oltenia

Universitatea Craiova este echipa care a reușit în acest sezon eventul sub comanda lui Filipe Coelho (45 de ani). Tehnicianul portughez a acordat primul interviu după cucerirea Cupei și campionatului în exclusivitate pentru FANATIK. Ce a spus despre performanța atinsă, despre echipa sa, despre întreaga atmosferă și despre ceea ce urmează de acum.

Primul interviu cu Filipe Coelho după ce a devenit campion cu Universitatea Craiova. Cât de greu i-a fost când a venit la echipă

Filipe Coelho este antrenorul sub comanda căruia Universitatea Craiova a cucerit în acest sezon Cupa și campionatul. Acum, la luni bune după instalarea sa pe banca oltenilor, tehnicianul a intrat în istoria clubului și a vorbit în premieră după realizarea eventului. „Înainte să vin aici, am analizat bineînțeles echipa. Știam că echipa avea mulți jucători buni și am stabilit că putem juca într-o manieră diferită. Știam de la început că nu va fi ușor, aveam 6 puncte în spatele primului loc. La început a fost cea mai dificilă parte. Apoi singurul gând era să câștigăm meciuri și să fim focusați la fiecare meci. Apoi, am început să avem mai multă încredere în noi ca echipă. E ceva normal ca atunci când vine un antrenor nou, atât jucătorii cât și fanii să nu aibă foarte multă încredere, iar eu am înțeles acest lucru. Dar jucătorii au crezut în ideile noastre și în modul nostru de lucru, și cu timpul am început să credem că putem câștiga titlu.

Nu am vorbit prea mult despre titlu în aceste 7 luni. Știam că trebuie să obținem rezultate cât mai bune. A fost o muncă extraordinară din partea jucătorilor și a celor care nu apar în fața camerelor, care lucrează ca terenul să fie bun, cei care gătesc, cei care fac curățenie. Suntem ca o familie în locul în care lucrăm. Cupa nu a fost neapărat un țel. E vina jucătorilor pentru că au început să tot câștige meciuri, iar după semifinala cu Dinamo am zis că hai să o luăm și pe asta. Când am venit aici, am știut că va fi un pas riscant pentru cariera mea. Înainte să fac acest pas, am analizat echipa, orașul, zona, clubul. Am venit în primul rând pentru calitatea jucătorilor, condițiile oferite de club și pentru iubirea suporterilor. A fost ușor de văzut în meciuri cât de iubit este clubul. Văzând toate astea, am văzut că nu este un risc așa de mare pentru mine și staff-ul meu. Am făcut un pas bun și sunt foarte fericit că l-am făcut”, și-a început antrenorul discursul.

Ce l-a emoționat cel mai mult pe Filipe Coelho după ce a luat titlul cu Universitatea Craiova

Craiova aștepta titlul de 35 de ani, iar triumful din acest sezon a retrezit bucuria unei întregi comunități. . Filipe Coelho a mărturisit că nu va uita niciodată sutele de fețe zâmbitoare pe care le-a văzut la sărbătoarea titlului. „Imaginea cu jucătorii și familiile lor alături. Am văzut oamenii pe stradă, fețele și ochii lor plini de bucurie. E cea mai mare satisfacție a unui antrenor să vezi fanii fericiți, orașul. O să port mereu în sufletul meu foarte multe fețe din cele pe care le-am văzut. La final, cele mai importante lucruri în viață sunt cele pe care nu le putem cumpăra!”.

De ce este Filipe Coelho atât de calm în timpul meciurilor. Care este secretul antrenorului, de fapt

Analizat deseori pentru calmul de care dă dovadă pe banca tehnică, Filipe Coelho a explicat motivul din spatele imaginii de „sfinx” pe care și-a creat-o. Portughezul a spus ce îl face să își stăpânească atât de bine emoțiile. „Nu sunt sigur că arbitrii sunt de acord (n.r. – râde). Sunt calm pentru că la 45 de ani ești deja trecut prin multe. Să îți ieși din minți nu te ajută. Cred că e important să știi ce vrei să faci, să te concentrezi pe asta, pe lucrurile pe care le poți controla, să ai grijă de cei care lucrează cu tine, și apoi este despre jucători. Am încredere în jucători când sunt pe teren și poate de asta sunt atât de calm”.

Cât de greu i-a fost lui Filipe Coelho să se adapteze la sistemul de joc al Universității Craiova

Ulterior, lusitanul a spus cum a reușit să se plieze pe sistemul găsit la Universitatea Craiova, motivând că lotul calitativ avut la dispoziție l-a ajutat în parcursul avut și în rezultatele bune obținute. „Este adevărat, nu am jucat cu 3 fundași și cu linia de 5. Când am mai fost antrenor principal nu se obișnuia acest sistem tactic. Am început să jucăm așa. Cred că fotbalul se tot schimbă cu anii. Pentru mine, ca antrenor, este important să mă adaptez la echipa pe care o am. Avem o linie de centru foarte bună. De exemplu, când am jucat prima dată cu FC Argeș, aveam mulți jucători la echipa națională.

Dacă analizăm ultimul meci cu U Cluj, am jucat cu o linie de 4, deci e vorba de dinamică. Și alte echipe au jucători de calitate. Bineînțeles că jucătorii sunt secretul acestor schimbări. Și cred că mai contează ca jucătorii să știe ceea ce vrei de la ei în fiecare moment. Dar așa este, când ai jucători buni, este mai ușor”, a mai spus tehnicianul.

Ce a spus Filipe Coelho despre visul Champions League

Chestionat și despre Champions League, competiția în preliminariile căreia Universitatea Craiova va evolua din vară, antrenorul a fost extrem de rezervat. El a preferat să spună că înainte de orice vis legat de cupele europene, este nevoie de o analiză temeinică asupra resurselor pe care clubul le are la dispoziție înaintea unei noi campanii. „Ca să fiu sincer, nu știu momentan țelul clar al clubului pentru perioada următoare. Cred că trebuie să facem o analiză pe toate departamentele și să vedem ce trebuie să îmbunătățim. Ar fi simplu să spun că mergem către Champions League, dar nu sunt genul acesta de antrenor.

Nu știu care vor fi oponenții. Îmi place să fiu realist. Nu e doar despre a nu crea așteptări, dar acum trebuie să ne stabilim niște țeluri clare. Nu știu nici de Europa League. Nu m-am gândit la asta până acum. De mâine, poate, pentru că au fost două zile pline de sărbătoare”, a punctat Coelho.

Cel mai dificil adversar în opinia lui Filipe Coelho

Antrenorul Craiovei a spus cine a fost, în opinia lui, cel mai dificil adversar din acest sezon. Portughezul și-a amintit de duelurile aprige contra „câinilor”. „Toți oponenții au fost dificili. Cu tot respectul, dar cred că Dinamo a fost cel mai dur adversar al nostru. Au fost meciuri echilibrate și mai dificile. Și CFR Cluj, și FC Argeș, de asemenea!”, a spus Filipe Coelho.

Ce a spus Filipe Coelho despre finala de titlu contra lui U Cluj

Chestionat și despre maniera în care Universitatea Craiova a învins U Cluj cu 5-0 în meciul de titlu, Filipe Coelho a spus că a studiat bine echipa adversă și a identificat factorul nou în felul în care s-a prezentat. „Era dificil să prezicem asta, dar ne-am pregătit. Ne-am propus să înscriem cât mai repede posibil, să jucăm cât mai puternic de la început. Noi nu ne așteptam ca ei să înceapă cu o linie de 5. Știu că e un sistem pe care nu îl folosesc în mod normal. Nivelul de motivație a crescut, a fost foarte bine pentru noi. Cred că jucătorii mei au fost extraordinari tot sezonul. U Cluj a fost un oponent foarte bun. Nu am îndoieli despre calitatea antrenorului Bergodi. Avem idei diferite, dar tot este foarte bun”.

Cum se fac transferurile la Universitatea Craiova, de fapt. Filipe Coelho a dat cărțile pe față

Antrenorul Universității Craiova a explicat procedura prin care se fac transferurile la club, dar și care este gândirea sa când vine vorba de rolul tehnicianului, de fapt. „Trebuie să stăm de vorbă eu cu președintele, cu domnul Mario. Ei îmi știu părerile. Antrenorul azi poate fi aici, mâine nu. Jucătorii sunt pentru club, nu pentru antrenor. Este opinia mea generală. Fotbaliștii joacă pentru club, nu pentru antrenor. Imaginați-vă dacă un antrenor ar aduce 5 jucători și ar pleca după 3 săptămâni. Jucătorii rămân, vine un alt antrenor. Din punctul meu de vedere nu asta este o metodă sănătoasă pentru un club profesionist. Clubul trebuie să dea direcția. Directorul sportiv, departamentul de scouting decid, ei iau deciziile. Dacă vor să asculte și părerea antrenorului este binevenit, dar, repet, jucătorii vin la club, nu la antrenor!”, a mai spus Filipe Coelho în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

5 meciuri bifase Filipe Coelho pe banca celor de la Vilafranquense, la ultimul său mandat ca antrenor principal

2,13 este media punctelor pe meci de când o antrenează pe Universitatea Craiova

4-0 a fost scorul celei mai mari înfrângeri pe banca Craiovei (cu U Cluj)

5-0 a fost scorul celor mai mari victorii la Craiova (cu Csikszereda și U Cluj)