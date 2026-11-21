CE TREBUIE SĂ ȘTII Avertismentul lui Filipe Coelho: „UTA este o echipă bună pe contraatac”

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Universitatea Craiova revine în SuperLigă duminică, 22 noiembrie, de la ora 17:30, pe Arena „Francisc Neuman”, într-o deplasare complicată contra celor de la UTA Arad, în etapa a 16-a, prima rundă din returul sezonului regular. Înaintea duelului cu formația pregătită de Adrian Mihalcea, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în ultimele două săptămâni, când lotul a fost decimat de convocările la loturile naționale, avertizând totodată asupra punctelor forte ale arădenilor.

Avertismentul lui Filipe Coelho: „UTA este o echipă bună pe contraatac”

Tehnicianul lusitan a subliniat că reluarea campionatului după o pauză de două săptămâni este întotdeauna o provocare, mai ales în condițiile în care nu a putut lucra cu întregul efectiv, iar câțiva fotbaliști s-au întors indisponibili sau incerți. Cu toate acestea, obiectivul liderului rămâne clar: obținerea celor trei puncte pe un stadion cu o atmosferă deosebită.

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„După ce ne-am oprit timp de două săptămâni, suntem foarte fericiți să fim din nou pe teren. Ne-a fost dor de fotbal. Știm că fiecare reluare după o pauză internațională este dificilă, pentru că nu am avut majoritatea jucătorilor aici, dar mergem cu aceeași ambiție. Jucăm împotriva unei echipe bune, pe un teren bun, pe un stadion frumos, așa că vom face tot posibilul să obținem cele 3 puncte”, a declarat Filipe Coelho.

Antrenorul Craiovei a analizat în detaliu jocul arădenilor și a dezvăluit că decizia finală în privința unor titulari va fi luată chiar în ziua meciului: „UTA este o echipă bună, care joacă foarte bine pe contraatac și la fazele fixe ofensive, dar are și anumite probleme pe care trebuie să le exploatăm. Din păcate, avem probleme cu câțiva jucători care au venit de la echipele naționale, unii nu pot juca, iar pentru alții trebuie să așteptăm până mâine să vedem starea lor. Vom merge acolo ca o echipă și oricine va intra pe teren va da totul pentru a lua cele 3 puncte.”

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Totodată, portughezul a apreciat că scurta întrerupere a fost benefică pentru jucătorii suprasolicitați de ritmul infernal din acest sezon, cerându-le elevilor săi modestie și concentrare maximă: „Pauza a fost bună, e bine să te deconectezi puțin, mai ales pentru jucătorii care au avut foarte multe meciuri. Am lucrat anumite lucruri, dar, bineînțeles, grupul a fost restrâns și nu am putut face foarte multe. Acum luăm totul pas cu pas, meci cu meci, trebuie să rămânem modești și să dăm ce avem mai bun.”

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Program infernal pentru Universitatea Craiova și dueluri tari pentru UTA

Pentru trupa lui Filipe Coelho, deplasarea de la Arad reprezintă doar începutul unei serii de foc pe trei fronturi. Joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, oltenii vor juca în Anglia, , în etapa a 4-a din (unde Craiova are deja 7 puncte după 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia), urmată de marele derby din SuperLigă contra lui Dinamo București (luni, 30 noiembrie, ora 20:00), un duel cu „câinii” în Cupa României și confruntările cu Petrolul Ploiești și Kairat Almaty.

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În schimb, UTA Arad are un program concentrat exclusiv pe competițiile interne, urmând să dispute după confruntarea cu liderul o deplasare dificilă la Galați, contra celor de la Oțelul (etapa a 17-a), iar apoi dueluri importante în lupta pentru apropierea de zona de play-off, într-un final de an în care arădenii încearcă să recupereze cele cinci puncte care îi despart în prezent de primele șase clasate.