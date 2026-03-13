Filipe Coelho pune pe jar Craiova după 0-1 cu FC Argeș: „Vom vedea dacă voi fi pe bancă etapa viitoare”. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a început cu stângul play-off-ul din Superliga României. Oltenii au pierdut cu 0-1 partida disputată împotriva celor de la FC Argeș și riscă să piardă primul loc în clasament, dacă Rapid va câștiga derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă seara. Antrenorul echipei din Bănie nu a putut sta pe bancă la duelul de pe stadionul Ion Oblemenco, fiind suspendat, iar la finalul celor 90 de minute a rămas împietrit în tribuna oficială.

nu și-a putut ajuta prea mult elevii în confruntarea cu FC Argeș. Filipe Coelho a urmărit meciul din tribuna oficială, din cauza suspendării, iar prestația echipei sale a fost mult sub așteptări. Craiovenii au părut lipsiți de inspirație și au început play-off-ul într-un mod dezamăgitor.

ADVERTISEMENT

Reporterul FANATIK l-a surprins pe Filipe Coelho imediat după fluierul final, vizibil afectat de rezultat. Lusitanul a rămas singur pe locul său din tribună și, timp de câteva minute, nu a schițat niciun gest. Evident, Universitatea Craiova a pierdut puncte care s-ar putea dovedi extrem de prețioase în i.

În cele din urmă, portughezul a părăsit locul său. Filipe Coelho a plecat din tribună alături de doi membri ai staff-ului său, chiar în momentul în care jucătorii de la FC Argeș sărbătoreau alături de suporterii care au făcut deplasarea în Bănie. Evident, fanii piteștenilor au plecat acasă fericiți. La flash-interviu, tehnicianul s-a plâns de numeroasele întreruperi ale partidei și a precizat că nu este sigur dacă în etapa viitoare va sta sau nu pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

„Am văzut meciul din tribună. Știam că se va întâmpla asta. Nu am început deloc bine meciul. Nu a fost în regulă în prima repriză. Adversarul a avut un șut pe poartă și a înscris. Evoluția noastră nu a fost bună. Este responsabilitatea mea. Am avut câteva ocazii. Cred că ne-am îmbunătățit jocul în partea a doua. Am avut altă atitudine. Am încercat să înscriem, dar jocul a fost foarte fragmentat. Am avut câteva șanse, însă nu am reușit să marcăm.

ADVERTISEMENT

Este o înfrângere pentru care îmi asum toată responsabilitatea. Am avut ocazii, am încercat să avem un ritm bun, dar jocul se oprea mereu. Cred că am găsit niște spații și am creat ocazii. Pentru un antrenor este întotdeauna mai bine să aibă toți jucătorii la dispoziție.

Nu am pierdut pentru că au lipsit trei sau patru jucători. Vom vedea dacă voi fi sau nu pe bancă în etapa următoare. Niciodată nu știi aici. Suspendarea a fost de două etape. Dacă spun ceva greșit, cine știe… Va fi un play-off dur. Sunt echipe bune. Trebuie să analizăm acest meci și să vedem ce nu a funcționat”, a declarat antrenorul echipei din Bănie la flash-interviu.

ADVERTISEMENT