Filipe Coelho, pus în dificultate după victoria cu CFR Cluj: „Nu promit! Nu sunt de acord cu tine”

ADVERTISEMENT

Formația din Bănie continuă să rămână la egalitate de puncte cu U Cluj, asta după ce a reușit să o bată , 2-0, și a bifat astfel a două victorie din acest play-off din primele 3 confruntări. Filipe Coelho a ținut să remarce un aspect important petrecut la .

Filipe Coelho, mesaj pentru suporterii Universității Craiova după victoria cu CFR Cluj

Filipe Coelho a spus că fanii au reușit să aibă un aport la meciul câștigat cu CFR Cluj, iar în momentul în care a fost întrebat despre lupta pentru titlu a avut o reacție surprinzătoare. Lusitanul a spus că această bătălie continuă să fie între toate cele 6 din play-off.

ADVERTISEMENT

”Am arătat că putem și că suntem gata să jucăm împotriva echipelor de top. Toată seara a fost specială, este important să concurăm bine, iar poate astăzi am fost mai emoțional. Am fost mai implicat, trebuie să mă gândesc și să le arăt băieților că sunt și mai implicat. Dar cred că am făcut o treabă bună și merităm cele trei puncte. A fost o săptămână dificilă pentru noi.

CFR va câștiga multe meciuri, e o echipă pe care trebuie să o respectăm. Cred că grupul a concurat bine și dedicăm victoria lui (n.r. Isenko). Suporterii ne-au împins în direcția corectă, mă fac fericit. Sunt foarte importanți pentru noi. Nu promit titlul. Nu sunt de acord cu tine, cred că este o luptă între șase echipe. Pentru mine este foarte echilibrat, foarte echilibrat. Fiecare echipă a arătat momente bune”, a spus Filipe Coelho la finalul partidei cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova urmează să se dueleze cu U Cluj

În runda viitoare, cei de la Universitatea Craiova vor juca împotriva lui U Cluj, într-un meci pe care oltenii îl vor disputa în deplasare. Ambele formații au în acest moment 36 de puncte și sunt considerate a fi principalele favorite la câștigarea campionatului, diferența față de poziția a 3-a, ocupată de cei de la Rapid, este de 5 puncte.

ADVERTISEMENT

Pentru ambele formații există însă și varianta de a triumfa în Cupa României. Universitatea Craiova va disputa o semifinală, în deplasare, contra celor de la Dinamo, în timp ce U Cluj are un duel pe teren propriu cu o altă formație de play-off, FC Argeș.