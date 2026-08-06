Filipe Coelho, pus la punct de Edi Iordănescu înainte de KuPS – U Craiova. „Foarte neinspirat!”

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Ce s-a întâmplat mai exact? Imediat după ce Craiova a fost eliminată de Levski Sofia, antrenorul portughez a părut nervos la flash-interviul de după meci și a lovit în fotbalul românesc, după ce a subliniat faptul că echipele românești nu au mai văzut grupele Champions League de o eternitate

Edi Iordănescu, deranjat de declarațiile făcute de Filipe Coelho după meciul cu Levski Sofia

„ , pentru că în ultimii 14 de ani nu s-a mers în Champions League. Sunt mândru de jucători, le-am zis asta. Trebuie să continuăm să muncim și să învățăm din aceste momente. Mai ales din erorile din defensivă”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviu.

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Edi Iordănescu nu a gustat discursul belicos al portughezului și a ținut să-l pună la punct, cu toate că este un tip diplomat care preferă să evite conflictele. „Mereu mi-am respectat colegii, nu m-am pus în oglindă cu nimeni, nu am dat sfaturi la nimeni. Nu mi-a plăcut să critic. Dar da, asta e o declarație și îmi permit să o comentez. Mi s-a părut o declarație foarte neinspirată. În primul rând Craiova a făcut eforturi, salarii mari, condiții foarte bune, trebuie să ai aspirații. Dacă spui că nu e atât de important jocul, înseamnă că eforturile conducătorilor, patronatului sunt în zadar. Îl al doilea rând, după considerentul ăsta și 14 ani putem fi tot așa. Că la anul vor fi 15 și 16, poți să păstrezi declarația de la an la an.

Mesajul care merge către grupul de jucători, cei din jurul echipei, nu e un mesaj corect. E important și cine te-a eliminat, campioana Bulgariei. Să vedem câte echipe a dus Bulgaria în grupele cupelor europene în ultimii ani. Levski are un titlu câștigat în 14 ani”, a declarat Iordănescu Jr. la FANATIK SUPERLIGA.

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Edi Iordănescu nu înțelege cum Levski Sofia a reușit să atragă jucători buni cu salarii mici, fără să fie văzuți de cluburile românești

Mai mult, fostul selecționer a subliniat că eșecul fotbalului românesc este dat de strategia foarte proastă a cluburilor care aduc jucători de o valoare îndoielnică pe salarii exagerat de mari. Mai mult, nu am avea un sistem de scouting eficient în România, .

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Naționala Bulgariei la câte turnee finale, cu tot respectul că am foarte mulți prieteni acolo. Dar, la câte turnee finale a fost Bulgaria. Vorbim de un fotbal, o echipă care vine dintr-un fotbal care nu a spus multe lucruri.

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Eu nu știu ca Levski să aibă un buget decât al Craiovei. Înseamnă că acești jucători ne sunt accesibili și nouă. E procesul de scouting, să trecem prin filtre jucătorul, să îl integrăm. Nu ne-a blocat nimeni să nu aducem străini de calitate. Cred în talentul fotbalistului român, cred că în ADN-ul său e talent, dar Levski ce a făcut a venit cu buget inferior Craiovei. Eu nu sunt de acord că au avut jucători superiori Craiovei, doar jucători interesanți.

Vindem foarte ieftin, o mare problemă. Să face o piață de asta de tarabă, oricine vine și aruncă o sumă simbolică și ne-am vândut cei mai buni jucători. În al doilea rând, vindem ieftin și cumpărăm mai scump, dar de unde? Avem jucători din Liga 3 din exterior. Chiar ăia din Franța nu îi identifică ei să meargă spre Ligue 2?

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