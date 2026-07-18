Filipe Coelho, reacție blitz după ieșirea nervoasă a lui Nsimba din U Craiova – UTA 4-0: „Trebuie sa discutăm!”

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Campioana en-titre, Universitatea Craiova, a debutat în forță în noul sezon de SuperLiga. . În ciuda victoriei, Steven Nsimba (30 de ani) a avut o ieșire nervoasă care l-a nemulțumit pe Filipe Coelho (45 de ani).

Filipe Coelho, mesaj pentru Nsimba după Craiova – UTA 4-0

În minutul 60, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, l-a scos de pe teren pe Steven Nsimba, care a bifat o oră de joc modestă în partida cu UTA de pe „Ion Oblemenco”. Iar francezul a avut o criză de nervi pe bancă, șutând o sticlă după ce a fost schimbat. Tehnicianul lusitan a dat de înțeles că va discuta cu Nsimba despre răbufnirea lui.

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„(n.r. – Nsimba a fost nervos la ieșire. E important să aveți astfel de jucători care se supără când ies?) Trebuie să analizăm și să discutăm între noi aceste lucruri. Cred că trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți”, a declarat Filipe Coelho, după Universitatea Craiova – UTA Arad 4-0.

Cum a câștigt Craiova, de fapt, meciul cu UTA

După 4-0 cu UTA, U Craiova este noul lider din SuperLiga, chiar dacă mai sunt de jucat meciuri în prima etapă din noul sezon. Alb-albaștrii se pot concentra acum pe următorul meci din UEFA Champions League. Miercuri, 22 iulie,

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„Cred că este o victorie corectă împotriva unui adversar bun. Evoluția a fost bună. În prima repriză ne-au lipsit câteva lucruri. Am făcut o repriză a doua foarte bună. Sigur că trebuie să avem grijă de aspectele fizice, dar cred că a fost mai mult din punct de vedere tactic diferența dintre cele două reprize, decât fizic. Cel mai important rămâne evoluția grupului. Câștigăm ca o echipă, pierdem ca o echipă. Atunci când pierdem îmi asum toată responsabilitatea. E o provocare această nouă dublă europeană. Va fi foarte, foarte dificil. O să încercăm să fim cât mai competitivi, la un nivel cât mai bun”, a mai spus Coelho.